الجمعة 30 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طريقة تفعيل فيزا البريد المصري ٢٠٢١ وأهم مميزات هذه الفيزا

فيزا البريد المصري
فيزا البريد المصري

يبحث الكثير من المواطنين عن طريقة تفعيل فيزا البريد المصري ٢٠٢١ لذلك تعرض لكم “الدستور” في السطور التالية طريقة تفعيل فيزا البريد المصري ٢٠٢١ وكل ما يخص فيزا البريد المصري حيث سهل البريد المصري للمواطنين المصريين ومستخدميه عملية السحب والإيداع بسهولة من خلال فيزا البريد المصري وهي خدمة متوفرة ومطورة.


طريقة تفعيل فيزا البريد المصري ٢٠٢١


_التواصل مع أحد أفراد خدمة العملاء هاتفيا.
_ويقوم المواطن بإخبار ممثل خدمة العملاء باسمه وبطاقة رقمه القومي غيرها من المعلومات الهامة  بالأرقام المتواجدة علي البطاقة.

-يشترط  للحصول على فيزا البريد المصري أن لا يقل عمر المواطن المستفيد من الخدمة عن ١٦ عاما وأن بدفع مبلغ قدره ٢٧ جنيها.
-كما يشترط إحضار صورة بطاقة رقم قومي سارية للشخص.
-سيتم تنشيط فيزا البريد بعد فترة تقدر بعشرة أيام.

وبعد معرفة طريقة تفعيل فيزا البريد المصري ٢٠٢١ نعرض لكم مميزات فيزا البريد المصري

مميزات فيزا البريد المصري: 


_السحب والإيداع الفوري. 
_بالإمكان شحنها من أي مكان وتيسر وضع الأموال بها  في الفروع من فروع البريد وماكينات البريد المتوفرة بمختلف أنحاء الجمهورية.
_سهولة  التعامل الأونلاين عبر هذه الفيزا كما يتم القيام بعمليات لشراء والبيع وتسديد الفواتير ى أونلاين من خلالها.
_يتم عن طريقها الصرف الشهري لمنحة العمالة غير المنتظمة.

 

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_سهولة التعامل في البنوك بفيزا البريد المصري بشكل أسرع من نظيراتها.
تتميز فيزا البريد المصري بكون رسوم  الخاصة بها قليلة مقارنة برسوم السحب الخاصة ببطاقتي ديكسي بال وكذلك بطاقة ماستر كارد بايونير.
_المبلف اللازم لإنشاء  فيزا البريد المصري هو  بمبلغ بسيط للغاية وهو 30 جنيه عندما يتم تجديدها كل عام.
-مدة صلاحية فيزا البريد المصري هي خمسة أعوام.
-يتمكن الشخص الذي يمتلك فيزا البريد المصري أن يقوم بتفعيل أي بنك إلكتروني.

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