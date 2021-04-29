إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة القيادات النسائية بـ6 محافظات بعد العيد

كشفت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبية لوزارة التخطيط، عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة تأهيل القيادات النسائية على مستوى 6 محافظات جديدة بعدد 100 قيادة نسائية بكل محافظة مايو المقبل عقب إجازة عيد الفطر، تمهيدًا لاستكمال جميع محافظات الجمهورية، مضيفة أنه تم الانتهاء خلال العامين الماضيين من تدريب الدفعة الأولى من برنامج القيادات النسائية المصرية بعدد350 قيادة نسائية من 6 محافظات.

وأكدت الدكتورة شريفة شريف، في تصريح لـ"الدستور"، أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي واهتمامه المتزايد بقضية تمكين المرأة وتصعيدها للمناصب القيادية، بداية من إعلانه عام المرأة في 2017 ثم تدشين الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة نهاية العام نفسه، الأمر الذى انعكس على عدة مؤشرات منها ارتفاع نسبة تمثيلهن في الوظائف العامة إلى 45% واستحواذهن على 24.2% من الحقائب الوزارية،27.4% من المقاعد النيابية.

وأشارت إلى أولى خطوات الحكومة لتنفيذ تكليفات القيادة السياسية بمتابعة وضع المرأة في مراكز اتخاذ وصنع القرار، من خلال تدشين قاعدة بيانات إلكترونية لرصد 22 مؤشرا وإتاحتها لكافة الوزارات والهيئات التابعة ، مع وضع توصيات للدولة لرفع شأن مصر فى المؤشرات المختلفة، بالإضافة إلى دراسة تنفيذ تكليف رئيس الجمهورية بإعداد مؤشر وطني للحوكمة ومن المقرر الانتهاء منه قبل حلول عام 2022.

وأضافت "شريف"، أنه جار العمل على قضية تأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة بالتركيز على نسبة الـ5% من العاملين بالدولة من ذوى الاحتياجات الخاصة من مختلف الإعاقات بالتعاون مع المجلس القومي للإعاقة حيث تم تنظيم عدة دورات تدريبية شملت ما يقارب 500 شخص، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة حلم لتصميم مبنى نموذجي يكون نواة لجميع الوزارات الخدمية بما يراعى ذوى الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تفعيل لغة الإشارة وبرايل عبر المنصة التعليمية الخاصة بالمعهد التي تضم 45 كورس تدريبي بداية من التعريف بحقوقهم في المجتمع ثم تدريبهم على الدمج دون تفرقة أو تمييز.

وعن تدريب موظفي العاصمة الإدارية، قالت إن الملف بالكامل انتقل إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما فى ذلك الشق التدريبي بداية من عام 2020، لكن قبل ذلك التاريخ قدم المعهد برامج تدريب وتأهيل شملت ما يقارب 33 ألف موظف من المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة من خلال برامج تدريبية على أعلى مستوى، منهم400 موظف تم تدريبهم خارج البلاد من خلال جامعة ميزورى الأمريكية وجامعة كينجز كويلدج لندن، مضيفة أنه سبق تلك التدريبيات تنظيم ورش عمل على مستوى الـ 33 وزارة لتحديد الاحتياجات التدريبية لموظفيها وإذا ما كانت برامج تخصصية ذات صلة بصميم العمل، أم مهارات شخصية وأنماط القيادة، وتلقينا حينها 250 تقريرا من الوزارات والهيئات التابعة بأبرز المقترحات وبناء عليها تم تحديد المادة التدريبية.