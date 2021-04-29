أصول الموافقة على فيلم لعبة الست لنجيب الريحاني وتحية كاريوكا

نشر مكرم سلامة، جامع الأرشيف الشهير، أصول بخط اليد لموافقة الرقابة بوزارة الداخلية على فيلم لعبة الست بطولة نجيب الريحاني وتحية كاريوكا وذلك عام 1945، كما نشر الأغاني التي وردت في الفيلم والاتفاق على ضمها والتصريح بغنائها.

ولعبة الست فيلم درامي "لعبة الست" رومانسي كوميدي مصري عرض عام 1946، من بطولة كل من نجيب الريحاني بدور "حسن عاشور أبو طبق" وتحية كاريوكا بدور "لعبة" وعبد الفتاح القصرى بدور "إبراهيم نفخوا" ومارى منيب بدور "سنية جنح" وحسن فايق بدور "مخرج السيما" وسليمان نجيب بدور "الخواجة إيزاك عنبر" وبشارة واكيم بدور "الثرى الشامي" وعزيز عثمان بدور "محمود بالاليكا.

تدور أحداث الفيلم عن حسن وهو رجل فقير يبحث عن وظيفة لكي يعيش منها وأثناء بحثه يعطف على رجل فقير ويجد عملة معدنية مزيفة ولكنها تجلب له الحظ فبعد المعاناة من البحث عن الوظيفة تساعده هذه العملة على العمل بمحلات الخواجة إيزاك عنبر الذي يعجب بأمانته وأخلاقه ويقطن حسن في غرفة فوق سطح منزل بمنطة شعبية.

وفي نفس اليوم الذي سكن فيه حسن أتت إليه فتاة جميلة تدعى لعبة لأن خالتها كانت تسكن في الغرفة قبل حسن ولم تكن تعرف أن خالتها قد عزلت وهنا تقع قصة حب صادقة بينهما وتنتهى القصة بينهما بالزواج وتصبح لعبة ممثلة مشهورة ولايزال حسن موظفا صغيرا فيقوم إبراهيم نفخوا أبو لعبه وامها سنيه جنح وابن خالتها محمود بلاليكا بجعلها تتخلى عن حسن بعد اشتهارها وأيضا بعد سفرها للخارج وتعرفها على الثرى الشامى الذي أراد أن يتزوجها لذلك قررت ترك حسن الذي وجد أنه من الرجولة أن يطلقها وتشاء الأقدار أن تتجة الحرب إلى مصر فيقرر الخواجة ايزاك عنبر أن يترك المحل لحسن الموظف الشريف وأن يضع من ربح المحل مبلغ في حسابه حتى يتم 20000 ج ثم يصبح المحل لحسن وفي نفس الوقت يعرف الثرى الشامى حقيقه لعبه وما فعلته مع زوجها ويرفض الرزواج منها وهنا تعرف لعبه خطئها وتقرر أن تعود لزوجها الذي صفح عنها لانه يحبه وينتهى الفيلم نهاية سعيدة بعودتهما إلى بعض ليعيشوا في حب وسعادة.

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