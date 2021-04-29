نقل النواب: توطين صناعة القطارات يحول مصر لمركز إقليمى للصناعات الثقيلة

أعلنت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تأييدها ودعمها الكاملين لسياسة الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوطين صناعة السكك الحديدية خاصة الوحدات المتحركة وانتاجها بجودة عالية، لتوفير قطارات جديدة لخطوط مترو الانفاق والجر الكهربائى المختلفة خلال السنوات الست القادمة بنسبة مكون محلى 75 %.

وأكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب فى تصريحات له ان نجاح الحكومة فى تنفيذ التكليفات الرئاسية يحول مصر لتكون مركزاً اقليميا كبيرا فى مثل هذه الصناعات الثقيلة والاستراتيجية، مشيداً بتوقيع مذكرة تفاهم لتوطين صناعة قطارات المترو والقطارات ذات الجر الكهربائى فى مصر بين كل من الشركة الوطنية للصناعات السكك الحديدية، بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وشركة نيرك وشركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية وأعلن اتفاقه مع تأكيد الفريق كامل الوزير وزير النقل بان ذلك الامر بمثل نقلة نوعية كبيرة فى مجال توطين صناعة السكك الحديدية فى مصر خاصة مع حجم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة فى مجال تحديث وتطوير وسائل النقل بمترو الانفاق والجر الكهربائى وأن هذا التعاون يتيح توطين صناعة الوحدات المتحركة بكافة أنواعها بما يؤمن متطلبات الدولة المصرية فى هذا الشأن، وزيادة القدرة على التصدير إقليميا ودوليا اضافة الى تأكيد الفريق كامل الوزير بأنه عندما تبدأ الشركة فى التصنيع ستكون الأولوية إلى التصدير خارج مصر وخاصة إلى أفريقيا وأن التعاقد بين هيونداى وسيماف لتوريد 32 قطارا مكيفا جديدا للخط الثالث للمترو يشمل التصنيع المحلى بنسبة 25٪ لـ10 قطارات منها وهو ما نحرص على تنفيذه كما نحرص على استمرار التعامل المثمر فى مجال تحديث نظم الاشارات للسكك الحديدية "خط نجع حمادى/ الأقصر" .

وأوضح أن تحديث نظم الأشارات بخط الأقصر/ أسوان من الممكن أن يشكل تعاونا مثمرا جديدا بين الجانبين المصرى والكورى الجنوبى وأكد أنه سيتم التعاون مع الجانب الكورى فى توطين صناعة تحديث نظم إشارات السكك الحديدية فى مصر.

كما أشاد النائب علاء عابد بتأكيد الدكتورة هالة السعيد أن توقيع تلك المذكرة خطوة جادة لتوطين صناعة عربات القطارات وتطوير الصناعة المصرية تطبيقا مباشرا لبرنامج الاصلاحات الهيكلية الذى أعلنت عنه الحكومة وأن التعاون بين شركتى هيونداى روتيم ونيرك يمثل تحالفا مهما يضم ممثلا من الحكومة المصرية ممثلة فى صندوق مصر السيادى والهيئة الاقتصادية لقناة السويس مع تحالف من شركات وطنية كبرى من الشركات المصرية ويمثل رسالة مهمة تعبر عن تشجيع الدولة المصرية للقطاع الخاص ومساندته ودعم وجوده بمساحة أكبر فى الاقتصاد القومى.

وكان سفير كوريا الجنوبية قد أمد على عمق العلاقات المصرية الكورية الجنوبية وأشار إلى أن الجانب الكورى الجنوبى سيبذل قصارى جهده لدعم هذا التعاون وخاصة فى قطاع مترو الأنفاق الذى ينقل ويخدم ملايين المواطنين يوميا.

وأكد رئيس شركة هيونداى روتيم أنه سعيد بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى وأضاف أن هيونداى روتيم ستبذل كل الجهود للتعاون مع شركة نيرك ونقل التجارب والخبرات الكبيرة والتكنولوجيا الحديثة.