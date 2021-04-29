تعرف على أخر معلومات وأخبار الطيران السعودي الدولي اليوم

شروط الهيئة العامة للطيران المدني السعودي

يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن أخبار الطيران السعودي الدولي اليوم، لذلك نستعرض لكم تقرير عن أهم المعلومات عن الطيران السعودي الدولى، في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، الذي يعانى منه معظم الدول على مستوى العالم، حيث أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عن الشروط الجديدة لدخول المطارات سواء داخلية أو دولية، وأكدت أن تطبيق "توكلنا"، أصبح شرط أساسي لدخول المطارات الداخلية والدولية على المسافرين.

ويتعرف القارئ المصرى والعربي من خلال التقرير التالي على جميع التفاصيل عن الطيران السعودي الدولى، والإجراءات التي تتخذها السعودية لمواجهة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد، وحماية المواطنين من عدوي تلك الفيروس العالمي.

أخبار الطيران السعودي الدولي اليوم

فيما أكدت الهيئة العامة للطيران المدني السعودي- في تعميم لها على الناقلات الجوية الوطنية- أنه يجري العمل مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والجهات ذات العلاقة والتنسيق في ذلك مستمر على الرابط الإلكتروني لإصدار بطاقة صعود الطائرة قبل التوجه للمطار للمسافر الذي تكون حالته الصحية في التطبيق محصن أو لم تثيت إصابته.

وأشارت إلى أنه لن يسمح بدخول المطارات إلا من خلال استخدام تطبيق عبر ثلاث مناطق للفرز عند الدخول للمطار، وعند منطقة إنهاء اجراءات السفر وإصدار بطاقة صعود الطائرة، وعند منطقة دخول الطائرات.

وأوضحت أن ذلك يأتي لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لجائحة فيروس كورونا المستجد، والموصى بها من قبل اللجان المختصة في المطارات والمنشأت التابعة لها.

الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية

وأعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، رئيس لجنة كورونا عبد العزيز الدعيلج، عن ربط بيانات رحلات المسافرين بالحالة الصحية للمسافر عبر تطبيق "توكلنا".

ولفت الدعيلج إلى إبلاغ شركات الطيران العاملة في المملكة بضرورة سرعة ربط بيانات رحلات المسافرين في تطبيق "توكلنا"، على أن "يقتصر إصدار بطاقة صعود الطائرة على المسافرين الذين تكون حالتهم الصحية في التطبيق محصّن أو لم تثبت إصابته".

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وشدد على شركات الطيران منح المسافرين على نظام الحجوزات آلية إبلاغ المسافرين من خلال الرسائل النصية بإلغاء حجوزاتهم في حال كانت حالتهم الصحية مختلفة عن الحالات المذكورة.

وتعمل هيئة الطيران المدني السعودي وبالتعاون مع الجهات الأمنية على تكثيف الجولات التفتيشية والزيارات الرقابية على المطارات ومباني الهيئة والمنشآت التابعة لها لضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية، كما فعّلت نقطة فرز قياس درجة الحرارة وتطبيق "توكلنا"، وتم تعيين ضابط في كل منشأة وأكثر من 250 مراقبا، لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.