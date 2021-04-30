من الحجاب لـ«الحشيش».. تصريحات مثيرة للمشاهير في برامج رمضان

جعلتهم «ترند» ومحل تأييد أو هجوم رواد «السوشيال ميديا»

نجحت الكثير من البرامج الحوارية أن تخطف الأنظار خلال شهر رمضان، بسبب تصريحات الكثير من الضيوف الذين تصدروا محركات البحث و "الترند"، في السطور التالية، نسلط الضوء على أبرز تصريحات المشاهير والنجوم في البرامج والتي أثاروا بها الجدل خلال الأيام الماضية.

- سماح أنور.. "ربنا خلقلي شعر البس حجاب ليه"

أثارت الفنانة سماح أنور الجدل الأيام الماضية، بسبب تصريحاتها الجريئة على الحجاب، وذلك بعدما حلت ضيفة ببرنامج "لحظات جريئة" والمذاع على قناة القاهرة والناس.

وعلقت على سؤال الحجاب قائلة:"أغطي شعري ليه؟ الأئمة أجمعوا أنه فرض بس أنا بتكلم عن ربنا والقرآن، القرآن قال إيه"، مشيرة إلى أن تفسير آية الحجاب جاء من قبل البشر بني آدمين، طب ما أنا كمان بني آدم وفسرته بطريقة تانية".

- سعد الصغير.. "الفيديو ده لو اتعرض مستقبلي هايضيع "

يعتبر الفنان سعد الصغير من النجوم الذين أثاروا الجدل مؤخرًا، وذلك عندما حل ضيفًا ببرنامج "العرافة" لبسمة وهبي، وعرضت مقدمة البرنامج فيديو، تسبب فى غضب سعد الصغير، الأمر الذى تسبب فى مغادرة الفنان الأستديو قائلًا:"لو الفيديو اتعرض هيخرب بيوت ويضيع مستقبلي".

- بوسي شلبي.. "جوزي طلبك للزواج"

وجهت الإعلامية بوسي شلبي سؤالًا محرجًا للمخرجة إيناس الدغيدي عندما حلت ضيفة ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، حيث تضمنت سوال عن زوجها الراحل محمود عبد العزيز قائلة: "جوزي كان عايز يتجوزك؟".

وأعربت إيناس الدغيدي عن غضبها من السؤال، حيث اكدت أن الفنانة نجلاء فتحي كانت تريد أن يرتبط الفنان محمود عبد العزيز بالمخرجة إيناس الدغيدي، لترد بوسي شلبي قائلة:"فاتك كتير".

- مي حلمي.. "صرفت على محمد رشاد"

كانت مقدمة البرامج مي حلمي، من الشخصيات التي أثارت الجدل بسبب تصريحاتها عن زوجها، عندما حلت ضيفة ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة"، والتي كان من أبرزها "صرفت على جوزي وكان سبب إجهاضي".

- شادي محمد.. "في ناس بتحشش في قناة النادي الأهلي"

أثار لاعب النادي الأهلي المعتزل شادى محمد، الجدل بسبب تصريحاته الجريئة والتي صعدت به على عرش "الترند"، وذلك بعدما حل ضيفا ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة".

وكانت من بين التصريحات، التي أثارت موجة من الغضب بين جماهير النادي الأهلي، عندما أكد أن هناك لاعبين يتعاطون مخدر الحشيش في النادي والقناة.