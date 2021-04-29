خبير اقتصادي: المشروعات القومية ساعدت على جذب القطاع الخاص للاستثمار

المشروعات القومية ساعدت على توفير فرص عمل

أكد الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، ان خطة الدولة لتدشين المشروعات القومية اعطت الثقة للقطاع الخاص وعمل نوع من انواع الاستثمار المشترك، لأن القطاع الخاص شريك ومساهم في تدشين تلك المشروعات، بالإضافة إلى أنه تم التحرك على ملفات هامة مثل الشمول المالي.

و اضاف الإدريسي انه تم تحسين جودة الطرق والتوسع في انشاء الكباري وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات، فالحكومة عملت على جذب القطاع الخاص وتوجيهه إلي الاستثمار في جميع القطاعات مثل الزراعة و الصناعة، تكنولوجيا المعلومات.

و تابع الخبير الاقتصادي ان المشروعات القومية ساهمت أيضاً في خفض معدلات البطالة من خلال توفير فرص عمل مباشرة و غير مباشرة، مؤكدًا ان إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي، هو المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذى اطلقته الحكومة المصرية عام 2016.

و اضاف الإدريسي في تصريح لــ"الدستور" ، ان البرنامج الاقتصاد الحقيقى استهداف القطاعات المنتجة داخل الاقتصاد و المتمثلة فى قطاع الزراعة، الصناعة، بجانب قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإصلاحات هيكلية جذرية وهادفة.

و تابع الخبير الاقتصادي، ان تلك الإصلاحات تساهم بنسبة كبيرة في زيادة مرونة الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى رفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، وتحويل مسار الاقتصاد إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية، مما يدعم قدرته على تحقيق النمو المتوازن والمستدام، مع توفير فرص عمل جديدة و استغلال الموارد المتاحة استغلال امثل.



الجدير بالذكر ان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اعلن خلال مؤتمر موسع، عن إطلاق الحكومة المصرية المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي (الإصلاحات الهيكلية لبعض القطاعات التنموية) وذلك بحضور عدد كبير من الوزراء، ونواب البرلمان، ومسئولي الاتحادات الصناعية والتجارية، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وعدد من ممثلي شركاء التنمية من المؤسسات الدولية.

و استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، أهم المحاور والمحددات التي يرتكز عليها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، (المرحلة الثانية) التي تختص بالقطاعات المختلفة التي تحدد أهم مقومات الاقتصاد المصري، ورؤية الحكومة للاهتمام بهذه القطاعات خلال المرحلة المقبلة، على أن يلي ذلك المرحلة الثالثة التي ستختص بباقي القطاعات التي تقود وتؤثر، جنبا إلى جنب هذه القطاعات الأولى، في عجلة الاقتصاد المصري.

