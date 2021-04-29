الخميس 29 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

يسرا المسعودي: شرّفت تونس في «القاهرة كابول» ولجأت لمباحث الإنترنت لوقف التهديدات

يسرا المسعودي
يسرا المسعودي

قالت الفنانة يسرا المسعودي إنها سعيدة بالمشاركة في مسلسل القاهرة كابول مع النجم طارق لطفي والذي يعرض هذه الأيام ضمن مسلسلات رمضان.

أضافت يسرا، لـ"الدستور"، أنها فوجئت بهجوم حاد عليها من بعض التوانسة لأسباب غير مفهومة، مؤكدة أنها وافقت علي الاشتراك في العمل لأنها أرادت أن تشرف بلادها بإظهارها وهى تتحدث اللهجة التونسية، لافتة إلى أنها تقدم دور درامي في عمل فني والبعض فهم الدور خطأ وليس به أي إساءة فهي متزوجة وتحب زوجها ليس إلاّ.

أشارت الفنانة التونسية إلى أنها لجأت لشرطة الإنترنت ولم يعد هناك أي رسائل تهديد مثل الأول:"حساباتي أصبحت تحت نظر رجال مباحث الإنترنت، وهو ما جعل من يهددني يتوقفون عن بعض رسائلهم"، مؤكدة أنها مستاءة لنقد البعض لها:"أنا اشتركت في عمل درامي ضخم وكبير وهذا شرف لي ولتونس، ولا أعلم لماذا ينتقدني البعض علي مشاركتي بلهجتي التونسية في العمل الرمضاني الكبير". 

وتدور أحداث مسلسل "القاهرة كابول" حول المؤامرات التي تحدث داخل المنطقة العربية وبالتحديد داخل مصر في الآونة الأخيرة من أعمال وجرائم إرهابية، ويعتمد العمل على 3 شخصيات: الإعلامى ويجسده النجم فتحى عبدالوهاب، وضابط الأمن الوطنى ويجسده النجم خالد الصاوى، والإرهابى ويجسده النجم طارق لطفى. 

يشارك في بطولة العمل النجم طارق لطفي الذي يعود الدراما الرمضانية بعد غياب 4 سنوات منذ تقديمه مسلسل "شهادة ميلاد" في عام 2016، كما يشارك في بطولة المسلسل مجموعة كبيرة من نجوم الفن: خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، نور محمود، خالد كمال، حسني شتا، كريم سرور، يسرا مسعودى، عبدالرحيم حسن، كارولين خليل، معتز هشام، محمود الشرقاوي، كريم سامي، مايا طلام، سامح السيد، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، إخراج حسام على.

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