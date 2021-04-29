الخميس 29 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

العدل للدراسات : انشاء مصنع جنوط السيارات يدعم صناعة الألومنيوم في مصر

«العدل للدراسات»: إنشاء مصنع جنوط السيارات يدعم صناعة الألومنيوم في مصر

صناعة الألومنيوم
صناعة الألومنيوم

قال الخبير الاقتصادي الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن إنشاء مصنع لجنوط السيارات في مجمع الألومنيوم بمدينة نجع حمادي يساهم في دعم صناعة السيارات في مصر.


وأضاف رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الحكومة تنفذ مشروع هام خاص بصناعة السيارات الكهربائية بخلاص دعم إنتاج السيارات في مصر مما يعمل علي زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.


وأوضح عادل أن تصنيع الجنوط في مصر من خامات الألومنيوم سيعمل علي سد فجوة الاستيراد من جنوط السيارات ويعمل علي زيادة ايردات شركة مصر للألومنيوم الحكومية.

 

جدير بالذكر أنه انتهت أمس فعاليات الجمعية العمومية العادية لشركة مصر للألومنيوم إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية لمناقشة الموازنة التقديرية للعام المالي 2021 / 2022.

واشتملت قرارات وتوصيات الجمعية العامة على التوجيه وحث شركة مصر للألومنيوم على الآتي:-
١-  سرعة الإنتهاء من دراسة الجدوى البنكية لانشاء الخط السابع الجديد والانتقال لمرحلة التمويل ومن ثم مرحلة التنفيذ خلال الربع الأخير من العام الحالي بمشيئة الله تعالى.
٢- اعتماد نتائج مناقصة إختيار استشاري عالمي لتنفيذ مشروع جنوط السيارات لوضعه في حالة التنفيذ على وجه السرعة.


كذلك جاءت كلمات المهندس محمود علي أحمد سالم - العضو المنتدب التنفيذي للشركة- و المهندس مؤمن مصطفي ياسين -عضو مجلس الإدارة- و المهندس ياسر محمد الجالس- رئيس اللجنة النقابية-  مشيدة بإنجازات العاملين بالشركة واخلاصهم وتفانيهم وتحملهم ظروف غير طبيعية للمحافظة علي العملية الانتاجية وخفض التكلفة وجاءت كلمات وتوصيات المذكورين بضرورة مساندة الشركة القابضة لمجلس إدارة الشركة في تعويض العاملين عن عدم حصولهم على كامل الأرباح العام الماضي وتعويضهم خلال العام المالي ٢٠٢١ /٢٠٢٢ لتحفيزهم ومكافأتهم على انتماءهم وحسن عملهم .

القابضة للصناعات المعدنية صناعة السيارات الكهربائية السيارات في مصر

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