قتل المدنيين.. قضية الإرهاب كما يناقشها القاهرة كابول؟

خلال حلقة اليوم في مسلسل “القاهرة كابول”، أُلقي الضوء على حوار طارق لطفي الذي يقوم بدور خليفة التنظيم الإرهابي الشيخ رمزي وكان يتحدث مع أحد أعضاء جماعته وهم يتناقشون حول جواز قتل المدنيين.



حيث تعد هذه قواعد ومباديء راسخة في تنظيم القاعدة تعود أواصرها منذ نشأة الجماعة وأكدها زعمائهم مرارا وتكرارًا، ففي عام ٢٠٠٥ أفتى زعيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي بجواز قتل المدنيين بإعتبارهم كفار من وجهة نظره.



"فتوى أبو مصعب"

ونشر على موقع يبث عادة شرائط فيديو من جناح تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين يقول فيه أن "التفريق بالإسلام لا يقوم بين مدني وعسكري وإنما يقوم على أساس التفريق بين المسلم والكافر. المسلم معصوم الدم أيا كان عمله ومحله والكافر مباح الدم أيا كان عمله ومحله ما لم يكن له عهد أو أمان."

وأشار إلى أن مفهوم الجهاد في الإسلام الذي يتعرض لأعتى هجمات التشويه من قبل أعداء الدين من مستشرقين ومستغربين وعلمانيين، الذين يصورون الجهاد على أنه ينشر الدمار والدماء".



"أفكار الظواهري"

وروج أيمن الظواهري كثيرًا لهذه الأفكار ففي كتابه «شفاء صدور المؤمنين»، دافع عن فكرته الشاذة التي أفتت بجواز قتل المدنيين في العمليات الانتحارية، مثل العملية الانتحارية التي حدثت في السفارة المصرية بباكستان ليخرج قائلا :" هؤلاء الأبرياء من موظفين ودبلوماسيين وحراس هم أعوان الحكومة المصرية".

وقال في برنامج على موقع يوتيوب بتاريخ 8 يوليو 2016 : "إن ارتأت الجماعة أن يفجر الشخص نفسه في الآخرين فليفعل، لكن ذلك لا يترك للفرد وحده؛ بل يجب عليه أن يسلّم نفسه إلى الجماعة التي تحاول ترتيب هذا الأمر بأقل الخسائر".



" القتل حصانة من وجهة نظر محمد المقرىء"

«حكم قتل المدنيين فى الشريعة الإسلامية» كتاب صدر عن «محمد مصطفى المقرئ» قيادي بالجماعة قال فيه :"قد قصدت إلى إيراد هذا الباب إتمامًا للفائدة ولاتصاله بصلب موضوعنا وكذلك كى لا يتوهم أنه لا يجوز الإضرار بالمدنيين بوجه من الوجوه أو لا يجوز أن يمارس عليهم من الأعمال الحربية ما قد يكون ذريعة قتلهم ولاسيما أنى سمعت ذلك من بعض الأفاضل إذ حسب أن المنع من قتلهم يفيد الحصانة المطلقة وهو غلط".

مسلسل "القاهرة كابول" من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي، بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، نبيل الحلفاوي، حنان مطاوع.