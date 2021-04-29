«الداخلية» تضبط طالبين في واقعة فيديو فتح وغلق مزلقان سكة حديد بقنا

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقيام مجموعة من الأشخاص بفتح وغلق أحد المزلقانات أثناء مرور قطارات السكك الحديدية بقنا.

وتوصلت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إلى أن مرتكبي الواقعة (3) أشخاص، وقد أمكن تحديد وضبط اثنين منهم (طالبان – مقيمان بدائرة المركز)، وبمواجهتهما قررا ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثالث، وعلل ذلك لمساعدة عامل المزلقان.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتكثف وزارة الداخلية بالتنسيق فيما بين الأجهزة المعنية للعمل على ضبط المتهم الهارب.

غلق المعابر غير الشرعية

أغلقت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بالتنسيق مع مديريات الأمن وهيئة السكك الحديدة 4 معابر غير قانونية بدائرة قسم محطة شبين الكوم، و5 معابر غير قانونية بدائرة قسم محطة سيدي جابر، و3 معابر غير قانونية بدائرة قسم محطة طنطا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المعابر عقب غلقها للمسئولين بالجهات المختصة بتمام الغلق.

وقال مصدر أمني إن ذلك يأتي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لاعتماد كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على أرواح المواطنين، في إطار جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تنسيقا ومديريات الأمن وهيئة السكك الحديدية لغلق المعابر غير القانونية، نظرا لما تمثله تلك المعابر من خطورة بالغة على أرواح المواطنين، وانتظام حركة سير القطارات، وجار استمرار الجهود لرصد ومتابعة كافة المعابر غير القانونية، والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية.