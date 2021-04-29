الجمعة 30 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية» تضبط طالبين في واقعة فيديو فتح وغلق مزلقان سكة حديد بقنا

مزلقان قطار
مزلقان قطار

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لقيام مجموعة من الأشخاص بفتح وغلق أحد المزلقانات أثناء مرور قطارات السكك الحديدية بقنا.

وتوصلت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إلى أن مرتكبي الواقعة (3) أشخاص، وقد أمكن تحديد وضبط اثنين منهم (طالبان – مقيمان بدائرة المركز)، وبمواجهتهما قررا ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الثالث، وعلل ذلك لمساعدة عامل المزلقان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتكثف وزارة الداخلية بالتنسيق فيما بين الأجهزة المعنية للعمل على  ضبط المتهم الهارب.

غلق المعابر غير الشرعية

أغلقت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بالتنسيق مع مديريات الأمن وهيئة السكك الحديدة 4 معابر غير قانونية بدائرة قسم محطة شبين الكوم، و5 معابر غير قانونية بدائرة قسم محطة سيدي جابر، و3 معابر غير قانونية بدائرة قسم محطة طنطا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المعابر عقب غلقها للمسئولين بالجهات المختصة بتمام الغلق.

وقال مصدر أمني إن ذلك يأتي فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لاعتماد كافة الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على أرواح المواطنين، في إطار جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات تنسيقا ومديريات الأمن وهيئة السكك الحديدية لغلق المعابر غير القانونية، نظرا لما تمثله تلك المعابر من خطورة بالغة على أرواح المواطنين، وانتظام حركة سير القطارات، وجار استمرار الجهود لرصد ومتابعة كافة المعابر غير القانونية، والعمل على غلقها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مواقع التواصل وزارة أمن شرطة تنسيق قطع اجتماع طالب مزلقان مدير

الأكثر قراءة

مصادر تكشف لـ«الدستور» تفاصيل مثيرة في واقعة سرقة ١٢مليون جنيه

ماذا طلبت الهند من مصر للتخفيف من «كارثة كورونا»؟

شاب الموتوسيكل لـ«الدستور»: «كان نفسي أطلب من الريس شقة بس اتوترت»

اتحاد الكرة يحدد موعد السوبر المصرى

«معركة الوعى».. كيف روت دراما «المتحدة» قصة 3 أجيال من الإرهابيين؟

موجة كورونا الثالثة.. أطباء يرسمون خريطة النجاة من المصير الهندي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. محمد أبو هاشم

أيام الفرقان.. من بدر للعاشر من رمضان

محمود خليل

الموتى يحكمون الأحياء

عبد الرحيم طايع

أدهم العبودي.. المبدع الساحر

مدحت بشاى

طلبوا حراسًا لجثمانه فكانوا لقيامته شهودًا

صور

ليه بيصلي في البحر؟

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير المخابرات الإسرائيلي مهددا إيران: طائراتنا قادرة على الوصول إليكم

فقه بني إسرائيل (7).. أسرار التناخ.. ما هي نصوص الكتاب المُقدس اليهودي؟

فلسطين: قرار إخلاء «حمصة» اختبار حقيقي لمصداقية المجتمع الدولي