مبعوث بوتين يجدد التأكيد لسفير لبنان بموسكو على أهمية الإسراع في تشكيل حكومة للبلاد

بحث ميخائيل بوجدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط والدول الإفريقية ونائب وزير خارجية روسيا مع شوقي بو ناصر سفير لبنان في موسكو تطورات الأوضاع في لبنان.

وذكر بيان للخارجية الروسية نشرته سفارتها بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) أن الجانب الروسي جدد التأكيد على أهمية الإسراع بتشكيل حكومة للبلاد برئاسة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري وأنه دعا إلى إيجاد حلول فعالة للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمع اللبناني بشكل حاد، مشيرا إلى أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الروسية اللبنانية متعددة الأوجه.

وأعلن المكتب الإعلامي للحريري، في بيان، أنه جرى اليوم الخميس، اتصال هاتفي بين الحريري وبوتين، من مقر الضيافة التابع لوزارة الخارجية الروسية، وبحضور المسؤولين في الوزارة ومبعوث الحريري الخاص إلى روسيا جورج شعبان.

وأوضح أن المكالمة جرت عبر تقنية الترجمة الفورية واستمرت 50 دقيقة، تناول خلالها الجانبان مجمل الأوضاع في لبنان والمنطقة.

ووفق البيان نفسه، تركز اللقاء الذي وصفته مصادر الوفد اللبناني بـ"الممتاز"، على موضوع الأزمة الحكومية في لبنان، وتم التشديد خلاله على ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت ممكن كما تطرق إلى آفاق التعاون بين لبنان وروسيا في مجال مكافحة جائحة كورونا وإمكانية تزويد روسيا للبنان بكميات من اللقاح اللازم.

وكشفت المصادر التي لم يحدد البيان طبيعتها، أنه تم التفاهم على مواصلة البحث بين الجانبين الروسي واللبناني للاستفادة من دعم موسكو في مختلف المجالات، وتسهيل الأرضية أمام الشركات الروسية للاستثمار في لبنان والشركات اللبنانية للاستثمار في روسيا.

جدير بالذكر أنه قد فشلت حتى الساعة جميع المبادرات العربية والغربية بإقناع عون بالتخلي عن مطلبه، لتشكيل الحكومة التي يشترط المجتمع الدولي إعلانها لتقديم الدعم المادي للبنان عقب الانهيار الذي يشهده البلد.