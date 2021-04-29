الخميس 29 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد تكثيف التصوير.. أسبوع واحد يفصل محمد إمام عن فركش «النمر»

مسلسل النمر
مسلسل النمر

يواصل صناع مسلسل “النمر”، الذي يخوض بطولته محمد إمام تصوير مشاهد العمل، بالتزامن مع عرضه على شاشة قناة الحياة خلال الماراثون الرمضاني الجاري.

وكشف أحمد عبدالله محمود، لـ"الدستور"، أنهم يواصلون التصوير بشكل شبه يومي، سعيًا منهم للانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أنهم بدأوا تصوير قبل فترة قصيرة من شهر رمضان، لافتًا إلى أن شيرين عادل مخرجة متمكنة وتعي ما تفعله، وهو ما جعلهم ينتهوا من معظم مشاهد العمل في وقت قياسي، مؤكدًا أنه يفصلهم عن رفع فركش العمل أسبوع واحد فقط.

وأكد أحمد عبدالله أن هناك مفاجآت ستشهدها الحلقات المقبلة تجعل أحداث العمل في تصاعد لجذب المشاهد بشكل أكبر، لافتًا إلى أنه سعيد بالتعاون مع الفنان محمد إمام وهو العمل الأول الذي يجمعهما سويًا، ووجد أن “إمام” شخص متواضع ومجتهد، ما حمسه أكثر للمسلسل.

مسلسل النمر محمد إمام فركش النمر الحلقة 17 أسبوع

الأكثر قراءة

مصادر تكشف لـ«الدستور» تفاصيل مثيرة في واقعة سرقة ١٢مليون جنيه

ماذا طلبت الهند من مصر للتخفيف من «كارثة كورونا»؟

ضحى بنفسه لإنقاذ زملائه.. «الاختيار 2» يحيي ذكرى استشهاد النقيب ضياء فتوح

شاب الموتوسيكل لـ«الدستور»: «كان نفسي أطلب من الريس شقة بس اتوترت»

موجة كورونا الثالثة.. أطباء يرسمون خريطة النجاة من المصير الهندي

اتحاد الكرة يحدد موعد السوبر المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. محمد أبو هاشم

أيام الفرقان.. من بدر للعاشر من رمضان

محمود خليل

الموتى يحكمون الأحياء

عبد الرحيم طايع

أدهم العبودي.. المبدع الساحر

مدحت بشاى

طلبوا حراسًا لجثمانه فكانوا لقيامته شهودًا

صور

ليه بيصلي في البحر؟

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

وزير المخابرات الإسرائيلي مهددا إيران: طائراتنا قادرة على الوصول إليكم

فقه بني إسرائيل (7).. أسرار التناخ.. ما هي نصوص الكتاب المُقدس اليهودي؟

فلسطين: قرار إخلاء «حمصة» اختبار حقيقي لمصداقية المجتمع الدولي