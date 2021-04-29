بعد تكثيف التصوير.. أسبوع واحد يفصل محمد إمام عن فركش «النمر»

يواصل صناع مسلسل “النمر”، الذي يخوض بطولته محمد إمام تصوير مشاهد العمل، بالتزامن مع عرضه على شاشة قناة الحياة خلال الماراثون الرمضاني الجاري.

وكشف أحمد عبدالله محمود، لـ"الدستور"، أنهم يواصلون التصوير بشكل شبه يومي، سعيًا منهم للانتهاء منه خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أنهم بدأوا تصوير قبل فترة قصيرة من شهر رمضان، لافتًا إلى أن شيرين عادل مخرجة متمكنة وتعي ما تفعله، وهو ما جعلهم ينتهوا من معظم مشاهد العمل في وقت قياسي، مؤكدًا أنه يفصلهم عن رفع فركش العمل أسبوع واحد فقط.

وأكد أحمد عبدالله أن هناك مفاجآت ستشهدها الحلقات المقبلة تجعل أحداث العمل في تصاعد لجذب المشاهد بشكل أكبر، لافتًا إلى أنه سعيد بالتعاون مع الفنان محمد إمام وهو العمل الأول الذي يجمعهما سويًا، ووجد أن “إمام” شخص متواضع ومجتهد، ما حمسه أكثر للمسلسل.