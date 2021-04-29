الخميس 29 أبريل 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع شخص وإصابة سيدة صدمتهما سيارة فى حلوان

اسعاف
اسعاف

لقى شخص مصرعه وأصيبت ربة منزل بعدما صدمتهما سيارة أثناء عبورهما طريق كورنيش حلوان، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق كورنيش حلوان بدائرة قسم شرطة حلوان، وانتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

 

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص وربة منزل طريق كورنيش حلوان صدمتهما سيارة نقل ثقيل، ما أسفر عن مصرع الشخص وإصابة ربة منزل، وتم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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