الخميس 29 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

منة فضالي تكشف كواليس مشهد وفاة عزيزة ضمن أحداث «نسل الأغراب»

منة فضالي
منة فضالي

عبّرت الفنانة منة فضالي عن سعادتها بردود الفعل التي وجدتها بعد مشهدها الخاصة بالحلقة الماضية من مسلسل نسل الأغراب الذي تجسد خلاله شخصية عزيزة والتي توفت بعد إصابتها ومعاناتها مع مرض القلب. 

وعن كواليس المشهد، أكدت فضالي لـ"الدستور":"المشهد كان صعب للغاية ومرهق وحاولت أن أقدمه بطريقة واقعية خاصة أنها توفت بعد معاناة شديدة من المرض وبها أحاسيس عديدة منها خوفها على ابنتها بعد وفاتها، والحمدلله خرج المشهد بالشكل الذي تمنيته علي مستوي ردود الأفعال الجماهيرية".

وقالت فضالي:" المسلسل مكتوب بطريقة محترفة للغاية من خلال محمد سامي، فهو مخرج يمتلك نظرة مختلفة وجيدة ويستطيع تقديم أي عمل بطريقة غير اعتيادية، فهو مصنف الشخصيات بشكل متنوع وجذاب للمشاهد، وبرأيي أن العمل ناجح ومقدم حالة حلوة بين الجمهور" .

ويقدم أحمد السقا في نسل الأغراب دور شخص يدعى عساف الغريب، بينما أمير كرارة يقدم دور غفران الغريب وبالرغم من قرابتهما إلا أن خلافات تنشب بينهما تصل إلى حد الصراعات الدامية بين الشخصين حول السيطرة على البشر والأموال والنساء من خلال الصراع على الفنانة مي عمر والمختلف في العمل أن الشخصيتين المتصارعتين تنتميان إلى فئة أدوار الشر والصراع بينهما وليس الصراع بين الخير والشر.

وتدور أحداث مسلسل نسل الأغراب في إطار الدراما الصعيدية والإثارة والتشويق، وتشهد قصة المسلسل الكثير من الأحداث المثيرة للغاية طوال الحلقات الثلاثين التي يقدمها المخرج محمد سامي من تأليفه أيضا من خلال عمل ينتمي إلى فئة الأعمال الصعيدية من خلال مجموعة من السكان ينتمون إلى فئة الغجر الشهيرة التي تعيش في الكثير من المحافظات المصرية.

ويشارك في “نسل الأغراب” كوكبة من النجوم (أحمد السقا وأمير كرارة ونجلاء بدر ومي عمر ومحمد دياب والفنانة سلوى عثمان، والفنانة الكبيرة فردوس عبد الحميد وهدير عبد الناصر وعماد زيادة، وأسماء أبو اليزيد، وإدوارد، ومحمد جمعة، ومحمد مهران، والمسلسل من سيناريو وحوار وإخراج محمد سامي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي ويعرض حصريًا على شاشة قنوات دي إم سي).

أحمد السقا محمد سامي المخرج الثلاثين راب مهر سلوى عثمان محمد مهران مرض القلب

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