برتوكول تعاون بين «الرعاية الصحية» وشركة دواء عالمية لتطوير الخدمات

شهد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مساء اليوم، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وإحدى شركات الدواء متعددة الجنسيات في مجال تطوير خدمات الرعاية الصحية وتنمية قدرات مقدمي الخدمة بالمنشآت الصحية للهيئة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، جهود الهيئة وسعيها الدؤوب لتقديم نموذج متطور في خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، والعمل على توفير الرعاية الصحية المتكاملة لهم، إضافة إلى تجهيز المنشآت الطبية وكذلك تدريب القوى البشرية على أعلى مستوى لضمان توفير الرعاية الطبية ذات الجودة العالية للمرضى وخدمة صحية متميزة تحقق رضاء المنتفعين تحقيقًا للهدف الاستراتيجي للهيئة.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن سعادته البالغة لتوقيع بروتوكول التعاون اليوم مع كبرى الشركات الرائدة في مجال صناعة الدواء وتطوير خدمات الرعاية الصحية، والذي يسهم في توفير الرعاية الصحية بجودة عالمية للمواطنين، مشيرًا إلى أن ذلك البروتوكول يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تعاون المؤسسات الحكومية مع منظمات المجتمع المدني بشكل متكامل يضمن تحسين مستوى الخدمة الصحية من خلال الاستفادة من خبرات منظمات المجتمع المدني المتميزة في هذا الشأن.

ولفت السبكي إلى أن مثل هذا التعاون يجسد مدى قوة الترابط والدعم الذي يقدمه المجتمع المدني للدولة المصرية، وخاصة في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الجديد، والذي يعد أحد أولويات القيادة السياسية لتحسين المنظومة الصحية في مصر.

ومن جانبه أعرب الدكتور عماد جريس، المدير العام لإحدى شركات الدواء، عن فخره للتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية اليوم في توفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بأعلى جودة عالمية، مشيرًا إلى أن مشاركتهم اليوم في دعم هذه المنظومة نتيجة لما حققته الهيئة العامة للرعاية الصحية من نجاح ملموس في توفير الرعاية الصحية وكافة الخدمات الطبية والعلاجية على أعلى مستوى لمنتفعي التأمين الصحي الشامل على أرض بورسعيد.

وشملت بنود البروتوكول، تطوير خدمات الرعاية الصحية وقدرات مقدمي الخدمة الصحية في المنشآت الصحية التابعة للهيئة، كونها أداة الدولة الرئيسية في تقديم الخدمات الطبية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك عن طريق دعم التطوير الطبي المستمر وتنمية المهارات ل 1000 فرد من الأطقم الطبية والعاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية، ومن خلال عقد الدورات التدريبية والبرامج المعتمدة وورش العمل المختلفة.

وقام بتوقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وشركة ميرك، اليوم، الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية كممثل عن الهيئة، والدكتور عماد جريس، المدير العام لشركة ميرك كممثل عن الشركة.