عمر إبراهيم: ترجمة سلسلة «الظلال والعظام» وستصدر قريبًا عن دار كيان

أسندت دار كيان للنشر والتوزيع ترجمة ثلاثية "الظلال والعظام" التي حصلت على حقوق ترجمتها مؤخرًا، مع المترجم عمر إبراهيم لترجمة الثلاثية وذلك لطرحها قريبا.

وقال عمر إبراهيم :"كنت قد انتهيت من ترجمة رواية ستصدر قريبًا إن شاء الله مع دار كيان للنشر والتوزيع، ثم حضرت اجتماع في مقر الدار لندرس فيه الخطط المستقبلية، وأثناء الاجتماع عُرِضت عليّ بعض الروايات التي حصلت دار كيان على حقوق ترجمتها. ومن بينها اخترت ثلاثية "الظلال والعظام ثلاثية بالتحديد، وهذا لأنني متحمّس لها بشكل شخصي، وبالطبع لأنني علمت أنها تُحوّل إلى مسلسل سيُعرض على "نتفليكس".

أضاف إبراهيم، لـ"الدستور":"بالفعل اتفقت مع محمد جميل صبري ونيڤين التهامي ووضعنا خطة زمنية محددة لإنهاء ترجمة الروايات الثلاثة، كانت لدى ثنائية روائية وكنت سأعمل عليها، لكن اعتذرت، لظروفي لأنني على وشك التخرج ولا استطيع المخاطرة بالعمل على السلسلتين معًا.

وتابع" أنا أعمل مع جهات أخرى في الترجمة، ولدي التزامات أخرى، فقررت الاكتفاء بسلسلة واحدة حتى استطيع اتمامها كما يجب، وستصدر أجزاء الثلاثية تباعا.

وعمر إبراهيم مترجم مصري من مواليد الإسكندرية، طالب في الفرقة الرابعة بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية وآدابها بجامعة الإسكندرية. صدر له 4 أعمال مترجمة: الأول هو الترجمة الإنجليزية لديوان “آن لي أن اعترف” للشاعر محمود مرسي وصدر عن منصة “كتبنا” للنشر في ٢٠١٩ وشارك به في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والثاني هو الترجمة العربية لرواية “الهامس في الظلمات” لهوارد فيليبس لافكرافت والتي صدرت عن دار “دوِّن” للنشر والتوزيع في يناير الماضي، وشارك به أيضاً في معرض القاهرة الدولي للكتاب وحقق نجاحاً كبيراً وكان على قوائم الأكثر مبيعاً لروايات الرعب في العديد من المكتبات. والعمل الثالث هو ديوان شعر بالإنجليزية بعنوان Fragments of My Mind صدر عن منصة "أمازون" للنشر الإلكتروني في 2020. والعمل الرابع هو "الجليد والنار وقصائد أخرى من الشعر المنسي: مختارات من الشعر البريطاني والأمريكي (الجزء الأول)" الصادر في 2021 عن مركز إنسان للدراسات والنشر والتوزيع.

له ترجمات ومقالات نشرت في صحف عربية ومجلات ومنصات أخرى أجنبية أهمها المجلة الربع سنوية الشهيرة المعنيّة بالأدب العربي باللغة الإنجليزية ArabLit Quarterly.

عمل عمر إبراهيم كقارئ خبير لدى الجائزة القومية الأمريكية للترجمة عام ٢٠٢٠. كما عمل أيضًا كمترجم مع منظمة Migration Yorkshire التابعة للاتحاد الأوروبي.