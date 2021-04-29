الخميس 29 أبريل 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نحو 5 ملايين تلقوا التلقيح بالجرعة الأولى ضد كورونا في المغرب

كورونا
كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالي للمواطنين الذين تلقوا لقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 4 ملايين و985 ألفا و94 شخصا حتى اليوم.


وأفاد بيان للصحة المغربية، اليوم الخميس، بأن 70 ألفا و949 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية.


كما أفادت الصحة المغربية، بأن 9 آلاف و725 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي متلقي الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس بلغ 4 ملايين و254 ألفا و879 شخصا.


يذكر أن المغرب تسلمت 9 ملايين جرعة من اللقاح ضد الفيروس منها 7 ملايين جرعة من لقاح استرازينكا المصنع في الهند، 2 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، كما تسلم المغرب الدفعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد طبقا لنظام كوفاكس الأسبوع الماضي.

 

كانت وزارة الصحة المغربية، أعلنت اليوم، تسجيل 421 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 510886 حالة .


وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التى جرت، عقب إجراء 8994 فحصا، بلغ 5742207 منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب 2 مارس من العام الماضي.


وأضاف البيان أنه تم تسجيل 5 وفيات جديدة ليصل العدد إلى 9020.. كما تم تسجيل 522 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 497105.

المغرب الصحة المغربية فيروس كورونا كورونا

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