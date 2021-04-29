الخميس 29 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي ينعى الأمير محمد بن طلال ممثل ملك الأردن

السيسي
السيسي

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، الأمير محمد بن طلال بن الحسين الممثل الشخصى لجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية، الذى وافته المنية اليوم.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الشقيقة الأردن فقدت أحد أبرز رجالها، المغفور له الأمير محمد بن طلال بن الحسين الممثل الشخصى لجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية، رمز وطنى حكيم منح عمره لخدمة وطنه على مدار عقود، ساهم خلالها فى تحقيق الازدهار والاستقرار لبلاده.

وأوضح السفير بسام راضى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، ينعى باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة الأمير محمد بن طلال، ليعرب عن عميق حزنه وخالص عزائه للشعب الأردنى الشقيق ولأسرته الكريمة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

 

وكان  الديوان الملكى الهاشمى الأردنى، قد أعلن وفاة الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصى لجلالة الملك عبد الله الثانى، اليوم الخميس.

وكتب حساب الديوان عبر تويتر: "بمزيد من الحزن والأسى، ينعى الديوان الملكى الهاشمى المغفور له، بإذن الله تعالى، صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن طلال، الممثل الشخصى لجلالة الملك، الذى انتقل إلى رحمة الله تعالى فى عمان، يوم الخميس الواقع فى 17 رمضان 1442 هجري، الموافق 29 نيسان 2021 ميلادى".

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