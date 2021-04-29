«الزراعة» تعلن استمرار العمل بمحطات الإعداد والغربلة للتقاوي في أيام العطلات

استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا حول استمرار العمل في كافة محطات الإعداد والغربلة للتقاوي، على مستوى الجمهورية، في أيام العطلات، والذي يتم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا.

وقال الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، انه تنفيذا لتكليفات وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تعمل كافة محطات الإعداد والغربلة لتقاوي المحاصيل على مستوى الجمهورية في أيام العطلات، حفاظا على عمليات الإنتاج، لافتا إلى أنه تم التشديد على جميع محطات الإعداد والغربلة وعددها 14 على مستوى الجمهورية بضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والعمل طوال أيام الأسبوع لتحقيق المستهدف من استلام كميات التقاوي الخام من مختلف المحاصيل الشتوية، التنسيق مع الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي.

وأشار إبراهيم إلى أنه يتم بجميع المحطات استلام تقاوى المحاصيل الشتوية الخام وأخذ العينة المبدئية للفحص، فضلا عن اخذ عينات الفحص والعمل المستمر.

وفي سياق آخر، كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إدارة حماية الأراضي بمنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال إجازة الأعياد المقررة من اليوم حتى الاثنين القادم.

أكد الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أنه تم تشكيل غرف عمليات في المديريات والإدارات والجمعيات الزراعية وحماية الأراضي على مستوى الجمهورية لمنع التعديات على الأراضي الزراعية والمرور الميداني على الزمام؛ لاكتشاف التعدي فور حدوثه والإزالة في المهد وإعادة الأرض إلى الزراعة مرة اخري وعمل جميع الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق والنيابة العسكرية، وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل.

الجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد عقد اجتماعا أمس مع مدير مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات القصوى لمنع التعدي على الأراضي الزراعية وإزالة أي تعديات في مهداها بالتعاون مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة.

وكان الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، قد أكد إن الأراضي الزراعية المصرية أمن قومي وخط أحمر والتعدي عليها ممنوع منعا باتا، لافتا إلى أن هناك آليات للإبلاغ عن التعديات على الأراضي الزراعية من خلال الخط الساخن 19561، أو من خلال الفاكس 33374364 وهو موجود على مدار الـ24 ساعة لاستقبال الشكاوى والبلاغات ويتم التعامل فورا.