حياة متشبعة بالإرهاب.. من هو أبو فرج المصري الذي ظهر بـ«القاهرة كابول»؟

ظهرت قصة الإرهابي أبو فرج المصري في مسلسل «القاهرة كابول»، الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي، ورصد المسلسل رحلته من القاهرة إلى سوريا.

وفِي السطور التالية ترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن أبو فرج المصري: