حياة متشبعة بالإرهاب.. من هو أبو فرج المصري الذي ظهر بـ«القاهرة كابول»؟
ظهرت قصة الإرهابي أبو فرج المصري في مسلسل «القاهرة كابول»، الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي، ورصد المسلسل رحلته من القاهرة إلى سوريا.
وفِي السطور التالية ترصد «الدستور» أبرز المعلومات عن أبو فرج المصري:
- اسمه أحمد سلامة مبروك الشهير بـ«أبو فرج المصري»، ومن مواليد 1956، في قرية "المتانيا" مركز العياط بمحافظة الجيزة.
- أتم تعليمه الابتدائي والإعدادي بمدرسة القرية والثانوي بمدرسة صلاح سالم الثانوية.
- التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة عام 1974 وحصل منها على بكالوريوس زراعة عام 1979.
- خلال عمله كأخصائي اجتماعي في قريته توطدت علاقته بمحمد عبد السلام فرج أحد قيادات تنظيم الجهاد ومؤلف كتاب الفريضة الغائبة، وأحد المتورطين في اغتيال السادات وكان يذهب إليه لحضور الدروس، التي كانت تدور حول قضايا الحاكمية ومن خلاله انضم مبروك للتنظيم وصار أحد أهم قياداته بعد ذلك مع أيمن الظواهري.
- اعتقل مبروك الشهير بـ«أبو فرج المصري» بعد اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات عام 1981.
- حكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات في ما يسمى "قضية الجهاد الكبرى".
- بعد الإفراج عنه عام 1988، سافر مبروك إلى أفغانستان والتحق بتنظيم القاعدة، وكان ملازما لزعيم التنظيم أيمن الظواهري.
- مبروك كان له دور بارز مع تنظيم القاعدة في أفغانستان وسافر إلى الشيشان مع رفيقه أيمن الظواهري وكلف بمهام الإشراف على فروع التنظيم في عدة دول.
- دخل مبروك السجن للمرة الثانية ليقضي ربع قرن في السجون المصرية.
- أفرج عنه الرئيس المعزول محمد مرسي، أثناء توليه الحكم في مصر 2012، وبعدها سافر إلى سوريا وانضم إلى جبهة الشام.
- بعدها بسنوات ظهر مبروك في تسجيل لزعيم "جبهة النصرة" في سوريا، أبو محمد الجولاني.
- كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا حول تنظيم أنصار بيت المقدس في مصر أن القائد الفعلي للتنظيم هو أحمد سلامة مبروك، وبحسب تحريات جهاز الأمن الوطني التي تسلمتها النيابة بإشراف المستشار تامر الفرجاني المحامي العام للنيابات، فإن سلامة مبروك عقب خروجه من السجن بعفو رئاسي من الرئيس المعزول محمد مرسي، أنشأ التنظيم بتعليمات من أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة.
- في عام ٢٠١٦ أكدت جبهة فتح الشام "جفش" في بيان لها، مقتل أبو فرج المصري القيادي بجبهة "النصرة سابقا"، إثر استهدافه بصاروخين من طائرة بدون طيار في إدلب بسوريا.