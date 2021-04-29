وكيل وزارة الصحة بالمنوفية يجتمع بمديري المستشفيات للتأكيد على مجابهة كورونا

اجتمع الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بمديري المستشفيات بالمحافظة لمناقشة خطة العمل اليومية وإجراءات مجابهة فيروس كورونا المستجد.

وشدد وكيل الوزارة على تكثيف عمل اللجان المخصصة بمتابعة عدادات خزانات الأكسجين وشبكة الغازات ومتابعة استهلاك الأكسجين لكل مريض بالأقسام الطبية بالمستشفيات، وفقاً للحالة الصحية له، بالإضافة إلى متابعة إجراءات التأمين اللازمة لخزانات الأكسجين وكافة الأجهزة والمعدات الموجودة بالمستشفيات، ومن شأنها الحفاظ علي سلامة المواطنين والعاملين بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، والتشديد على تكثيف عمل فرق السلامة والصحة المهنية بالمستشفيات، والتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية ومتابعة الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية بتلك المستشفيات.

وأكد جودة على تكثيف المتابعة الدورية من مديري الإدارات الصحية ومديري الإدارات الفنية على المستشفيات، والتأكد من توفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمرضي ومن توافر المخزون الاستراتيجي من الأكسجين وأسطوانات الأكسجين لتغطية عمل الشبكة بأقسام الاستقبال والأقسام الداخلية ووحدات العنايات المركزة وأقسام العزل بجميع المستشفيات وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال وفصائل الدم المختلفة، والكيماويات المعملية، وكفاءة عمل الإشعات اللازمة للمرضي المترددين على المستشفي، مع تكثيف عمل فرق الترصد للأمراض المعدية داخل المستشفيات، ومتابعة الفرق الطبية لحالات العزل المنزلي، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، مع التأكيد على أن تكون نوبتجيات الفرز والعزل الموجودة فى الاستقبال ذو كفاءة عالية فى تقييم الحالات أثناء دخولها المستشفى، مع ضرورة تسجيل البيانات الصحيحة وخاصة العنوان ورقم التليفون لتيسير الوصول إلى هذه الحالات ومتابعتها منزلياً ويتم إعداد كشف لحالات العزل المنزلى يومياً من خلال عيادة كورونا والقسم الداخلى ومراجعته من خلال رئيس قسم الباطنة ومسئول الترصد بالمستشفى قبل تسجيله على السيستم (كوتراس).

وأشار وكيل الوزارة إلى ضرورة متابعة المريض بالقسم الداخلى ومراجعة التزاكر واستيفاء الملف الطبى، والتأكيد على تعميم تعليمات معالي الأستاذة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بمرور مسئولي العلاج الطبيعي بالمستشفيات علي مرضي كورونا لعمل جلسات علاج طبيبعي لهم علي مدار الساعة، وذلك بأقسام العزل، وجميع المرضي بالعنايات المركزة بمستشفيات الصحة، وذلك ضمن بروتوكول العلاج المحدد للمرضي، لتحسين أداء الجهاز التنفسي، والجهاز العضلي لهم.

وتابع وكيل صحة المنوفية ضرورة الصيانة الدورية للأجهزة الخاصة بالمبادرات الرئاسية مثل السمعيات والأم والجنين والعمل على توافر بدائل من الأجهزة لاستيعاب المحولين، والتأكيد على مديري المستشفيات بزيادة اعتمادات الأقسام غير المعتمدة وزيادة السعة التدريبية بخصوص الزمالة المصرية داخل المستشفيات.