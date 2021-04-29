برلمانى: الدولة لم تدخر أي جهد في حماية المواطنين من الجائحة

أكد هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها تقوم بجهود كبيرة من أجل القضاء على جائحة كورونا وحماية المواطنين بدءًا من تخصيص القيادة السياسية 100 مليار جنيه لمواجهة الجائحة، مرورًا بإنشاء مصنعين لإنتاج اللقاح بالتعاون مع شركة «سينوفاك» الصينية، وتوفير المستلزمات الطبية وزيادة عدد مستشفيات العزل ومراكز اختبار الفيروس على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن الخطورة تتمثل في غياب وعي المواطنين واستهتارهم بالفيروس رغم تزايد اعداد الإصابة مما يهدر تلك الجهود التى كان لها دور كبير في عدم تفشي الوباء خلال الموجات الماضية.

أضاف العسال، أن مصر نجحت فى إدارة أزمة كورونا وقدمت مردودا طيبا للغاية فى مواجهة الجائحة التى غزت اقتصاديات العالم، واستطاعت أن تنقل التكنولوجيا المتطورة من سجلات منظمة الصحة العالمية وتجارب الدول المتقدمة لتستغلها الاستغلال الأمثل فى مواجهتها لهذه الأزمة.

أكد العسال أن وعي المواطن يعد هو العامل الأساسي في عبور هذه الجائحة فعلى الرغم من قوة التعليمات والإجراءات التي وضعتها الحكومة منذ بدء الازمة، والتي شهدت لها العديد من المؤسسات العالمية والتي كان لها نتائج على الأرض إلا أن المواطن سيظل هو الحلقة الأساسية لضمان الخروج من هذه الأزمة وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ هذه التعليمات والإجراءات.

أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هناك عددًا من الدول المجاورة شهدت تزايد فى أعداد الإصابات ولعل ما يحدث فى الدول على مستوى العالم يجعلنا نتوخى الحذر والحيطة وأن نكون على قدر المسئولية خلال الفترة المقبلة لنعبر هذه المرحلة بسلام، مناشدًا الجميع بالحرص والالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، والبعد عن الأماكن المزدحمة والتجمعات.

وطالبت وزارة الصحة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مناشدة المواطنين التوجه لأقرب مستشفى حال ظهور أى أعراض مرضية عليهم.

وتواصل وزارة الصحة رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.