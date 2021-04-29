الخميس 29 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى: الدولة لم تدخر أي جهد في حماية المواطنين من الجائحة

النائب هانى العسال
النائب هانى العسال

أكد هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها تقوم بجهود كبيرة من أجل القضاء على جائحة كورونا وحماية المواطنين بدءًا من تخصيص القيادة السياسية 100 مليار جنيه لمواجهة الجائحة، مرورًا بإنشاء مصنعين لإنتاج اللقاح بالتعاون مع شركة «سينوفاك» الصينية، وتوفير المستلزمات الطبية وزيادة عدد مستشفيات العزل ومراكز اختبار الفيروس على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن الخطورة تتمثل في غياب وعي المواطنين واستهتارهم بالفيروس رغم تزايد اعداد الإصابة مما يهدر تلك الجهود التى كان لها دور كبير في عدم تفشي الوباء خلال الموجات الماضية.

أضاف العسال، أن مصر نجحت فى إدارة أزمة كورونا وقدمت مردودا طيبا للغاية فى مواجهة الجائحة التى غزت اقتصاديات العالم، واستطاعت أن تنقل التكنولوجيا المتطورة من سجلات منظمة الصحة العالمية وتجارب الدول المتقدمة لتستغلها الاستغلال الأمثل فى مواجهتها لهذه الأزمة.

أكد العسال أن وعي المواطن يعد هو العامل الأساسي في عبور هذه الجائحة فعلى الرغم من قوة التعليمات والإجراءات التي وضعتها الحكومة منذ بدء الازمة، والتي شهدت لها العديد من المؤسسات العالمية والتي كان لها نتائج على الأرض إلا أن المواطن سيظل هو الحلقة الأساسية لضمان الخروج من هذه الأزمة وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ هذه التعليمات والإجراءات.

أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هناك عددًا من الدول المجاورة شهدت تزايد فى أعداد الإصابات ولعل ما يحدث فى الدول على مستوى العالم يجعلنا نتوخى الحذر والحيطة وأن نكون على قدر المسئولية خلال الفترة المقبلة لنعبر هذه المرحلة بسلام، مناشدًا الجميع بالحرص والالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، والبعد عن الأماكن المزدحمة والتجمعات.

وطالبت وزارة الصحة بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مناشدة المواطنين التوجه لأقرب مستشفى حال ظهور أى أعراض مرضية عليهم.

وتواصل وزارة الصحة رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

الدولة المصرية تقوم بجهود كبيرة من أجل القضاء جائحة كورونا وحماية المواطنين نجحت ادارة ازمة الصحة العالمية وعي المواطن

مواد متعلقة

رئيس «الحركة الوطنية»: عمال مصر هم ساعد الدولة وسندها

وكيل «دفاع الشيوخ» مهنئا بعيد القيامة: الشعب سيظل صمام أمان مصر

الصالون الثاني لحزب المؤتمر يناقش معوقات انتخابات المجالس المحلية

برلماني: إطلاق المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي يؤكد نجاح الأولى

برلماني: مصر حققت طفرة غير مسبوقة في التنمية الشاملة بسيناء

برلماني يقترح فرض حظر جزئي خلال أسبوع الإجازة

برلمانية تحذر من تداول معلومات مغلوطة عن كورونا

برلمانى يناشد المواطنين ارتداء الكمامة والحصول على لقاح كورونا

الأكثر قراءة

ماذا طلبت الهند من مصر للتخفيف من «كارثة كورونا»؟

اتحاد الكرة يحدد موعد السوبر المصرى

الرئيس السيسى يهنئ المسيحيين المصريين بالخارج بعيد القيامة المجيد

الرئيس السيسي ينعى الأمير محمد بن طلال ممثل ملك الأردن

شمس حارقة وكتلة هوائية ساخنة.. تفاصيل الموجة الحارة التي بدأت اليوم

فقدان السمع وطفح جلدى.. أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. محمد أبو هاشم

أيام الفرقان.. من بدر للعاشر من رمضان

محمود خليل

الموتى يحكمون الأحياء

عبد الرحيم طايع

أدهم العبودي.. المبدع الساحر

مدحت بشاى

طلبوا حراسًا لجثمانه فكانوا لقيامته شهودًا

صور

ليه بيصلي في البحر؟

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (7).. أسرار التناخ.. ما هي نصوص الكتاب المُقدس اليهودي؟

فلسطين: قرار إخلاء «حمصة» اختبار حقيقي لمصداقية المجتمع الدولي

فلسطين تدعو أيرلندا للضغط على إسرائيل لعدم عرقلة الانتخابات في القدس