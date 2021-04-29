الخميس 29 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التخطيط»: مشروع متكامل لتوطين الصناعات الثقيلة والتكنولوجية بدعم القيادة السياسية

الدكتور علاء زهران
الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومى

قال الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط، إن الحكومة بصدد تنفيذ مشروع متكامل توطين الصناعات التكنولوجية والثقيلة في مصر بدعم من القيادة السياسية من خلال التنسيق مع شركاء دوليين، بهدف تعميق التصنيع المحلى وتحقيق طفرة في نمو القطاعات الإنتاجية والخدمات الرقمية التي تقدمها الحكومة لاسيما في قطاعي التعليم والصحة، بما يواكب تطورات الثورة الصناعية الرابعة والثورة التكنولوجية.

وأشار مسئول التخطيط، في تصريح لـ"الدستور"، إلى أن المعهد بصدد إعداد دراسة مفصلة عن تعميق التصنيع المحلى تشمل تحديد المجالات والقطاعات ذات الفرص الواعدة  في السوق المحلى والمؤهلة لإدراجها ببرنامج إحلال الواردات  ودراسة إمكانية التصدير إلى السلاسل الإقليمية والعالمية، وتحديد حجم الاستثمارات المطلوبة ومصادر تمويليها سواء من الموازنة العامة للدولة أو المنح أو قروض أو شراكات مع القطاع الخاص المحلى والأجنبي، مضيفًا أنه تم تشكيل لجنة توجيهية للإشراف على الدراسة برئاسته وعضوية الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط السابق والدكتورة سميحة فوزى وزيرة التجارة والصناعة الأسبق، ومن المقرر الانتهاء منها ورفعها إلى الجهات المعنية بالحكومة فى غضون 10 أشهر أو عام على أقصى تقدير.

وأكد "زهران"، أن توطين الصناعات مشروع متكامل وخطوة أساسية على طريق التحول إلى تعميق التصنيع المحلى وإحلال الصادرات محل الواردات، والتي تتطلب التشابك بين كافة الأطراف المعنية بعملية التصنيع بأجهزة الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين،  بداية من توفير معدات وعمالة مدربه وجوانب أخرى تشريعية ومؤسسية بين الجهات المختلفة، فضلًا عن الحاجة إلى التنسيق بين السياسة الصناعية والسياسات الأخرى المتعلقة بالبحث العلمي والسياسة التكنولوجية والبيئية والتجارية.

كان الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل والدكتورة  هالة السعيد - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد شهدا توقيع مذكرة تفاهم لتوطين صناعة قطارات المترو والقطارات ذات الجر الكهربائي في مصر بين كل من الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية ( نيريك) وشركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية.

التخطيط معهد التخطيط القومى علاء زهران توطين الصناعة النقل قطارات

الأكثر قراءة

ماذا طلبت الهند من مصر للتخفيف من «كارثة كورونا»؟

اتحاد الكرة يحدد موعد السوبر المصرى

الرئيس السيسى يهنئ المسيحيين المصريين بالخارج بعيد القيامة المجيد

الرئيس السيسي ينعى الأمير محمد بن طلال ممثل ملك الأردن

شمس حارقة وكتلة هوائية ساخنة.. تفاصيل الموجة الحارة التي بدأت اليوم

فقدان السمع وطفح جلدى.. أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. محمد أبو هاشم

أيام الفرقان.. من بدر للعاشر من رمضان

محمود خليل

الموتى يحكمون الأحياء

عبد الرحيم طايع

أدهم العبودي.. المبدع الساحر

مدحت بشاى

طلبوا حراسًا لجثمانه فكانوا لقيامته شهودًا

صور

ليه بيصلي في البحر؟

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (7).. أسرار التناخ.. ما هي نصوص الكتاب المُقدس اليهودي؟

فلسطين: قرار إخلاء «حمصة» اختبار حقيقي لمصداقية المجتمع الدولي

فلسطين تدعو أيرلندا للضغط على إسرائيل لعدم عرقلة الانتخابات في القدس