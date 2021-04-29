«التخطيط»: مشروع متكامل لتوطين الصناعات الثقيلة والتكنولوجية بدعم القيادة السياسية

قال الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومي الذراع البحثية لوزارة التخطيط، إن الحكومة بصدد تنفيذ مشروع متكامل توطين الصناعات التكنولوجية والثقيلة في مصر بدعم من القيادة السياسية من خلال التنسيق مع شركاء دوليين، بهدف تعميق التصنيع المحلى وتحقيق طفرة في نمو القطاعات الإنتاجية والخدمات الرقمية التي تقدمها الحكومة لاسيما في قطاعي التعليم والصحة، بما يواكب تطورات الثورة الصناعية الرابعة والثورة التكنولوجية.

وأشار مسئول التخطيط، في تصريح لـ"الدستور"، إلى أن المعهد بصدد إعداد دراسة مفصلة عن تعميق التصنيع المحلى تشمل تحديد المجالات والقطاعات ذات الفرص الواعدة في السوق المحلى والمؤهلة لإدراجها ببرنامج إحلال الواردات ودراسة إمكانية التصدير إلى السلاسل الإقليمية والعالمية، وتحديد حجم الاستثمارات المطلوبة ومصادر تمويليها سواء من الموازنة العامة للدولة أو المنح أو قروض أو شراكات مع القطاع الخاص المحلى والأجنبي، مضيفًا أنه تم تشكيل لجنة توجيهية للإشراف على الدراسة برئاسته وعضوية الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط السابق والدكتورة سميحة فوزى وزيرة التجارة والصناعة الأسبق، ومن المقرر الانتهاء منها ورفعها إلى الجهات المعنية بالحكومة فى غضون 10 أشهر أو عام على أقصى تقدير.

وأكد "زهران"، أن توطين الصناعات مشروع متكامل وخطوة أساسية على طريق التحول إلى تعميق التصنيع المحلى وإحلال الصادرات محل الواردات، والتي تتطلب التشابك بين كافة الأطراف المعنية بعملية التصنيع بأجهزة الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين، بداية من توفير معدات وعمالة مدربه وجوانب أخرى تشريعية ومؤسسية بين الجهات المختلفة، فضلًا عن الحاجة إلى التنسيق بين السياسة الصناعية والسياسات الأخرى المتعلقة بالبحث العلمي والسياسة التكنولوجية والبيئية والتجارية.

كان الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل والدكتورة هالة السعيد - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية قد شهدا توقيع مذكرة تفاهم لتوطين صناعة قطارات المترو والقطارات ذات الجر الكهربائي في مصر بين كل من الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية ( نيريك) وشركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية.