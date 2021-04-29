حنان مطاوع: استئناف «القاهرة كابول» بعد الإنجاب أرهقني في استعادة شخصيتي

أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها عن دورها في مسلسل “القاهرة كابول"، مشيرة إلى أنه عمل توافرت فيه كل عناصر النجاح وهو ما جذبها للمشاركة فيه.

وعن الصعوبات التي واجهتها خلال تصوير العمل، قالت حنان، لـ"الدستور"، إن أي عمل أو دور تقوم بتجسيده يكون صعبًا للغاية، خاصة أن المطلوب من الفنان أن يحول الشخصية الموجودة على ورق إلى شخص حقيقي من لحم ودم ومن الضروري أن يضيف إليه من روحه ورؤيته ووعيه، لذلك أي دور في الدنيا هو صعب.

أضافت أن البشر بشكل عام تركيبتهم صعبة، لذلك لا ترى أن هناك دور صعب وسهل فهناك ممثل يتناول الدور بعمق وآخر يتناوله بشكل ضحل وسطحي.

وأكدت أن دور منال في القاهرة كابول بالتحديد كان يمثل عنصر عبء عليها، حيث إن العمل بدايته كانت منذ عامين وكانت أولى المشاهد التي بدأ بها المخرج حسام علي هى مشاهدها مع الفنان نبيل الحلفاوي فقاموا بتصوير مشاهد كثيرة قرابة 60%، ثم توقف التصوير بعدها واستأنفوا بعد ولادتها لابنتها "أماليا"، مشيرة إلى أن هناك تغييرًا كبيرًا حدث في ملامحها كأي سيدة قبل وبعد الولادة، موضحة أنه كان صعب أن تستعيد ملامحها قبل الولادة، إضافة إلى استحضار الحالة ومشاعر الشخصية بعد توقف لفترة طويلة حفاظًا على الراكور، ما يجعلها أن تعتبر هذا العمل يحمل تحديات كثيرة بالنسبة لها.

القاهرة كابول يشارك في تقديمه عدد كبير من النجوم على رأسهم النجم طارق لطفي، والفنان خالد الصاوي والفنان فتحي عبدالوهاب، وحنان مطاوع، ونبيل الحلفاوي، وخالد كمال، كما يشارك في العمل كل من كريم قاسم سرور، شيرين، إيناس كامل، رشدي الشامي، حسني شتا، محمد عز، بيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.

ويعرض المسلسل الرمضاني على قنوات الحياة وسي بي سي التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتبدأ الإذاعة الأولى له في الثامنة إلا ربع مساء عبر قناة الحياة، ويعاد مرتين يوميا على أن يعاد 4 مرات على قناة الحياة دراما و4 مرات على سي بي سي دراما و3 مرات على سي بي سي العامة.