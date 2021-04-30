الجمعة 30 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«بامية وكنافة وشوربة وفول وشمبانيا»

تفاصيل أشهر أكلات مائدة فطار نجوم زمان في رمضان

سفرة النجوم
سفرة النجوم

شهر رمضان من أكثر الشهور التي يتم فيها استهلاك الكثير من الطعام، و يحظى المطبخ خلال شهر الصيام باهتمام الكثيرين، حيث يعد ملمحا أساسيا من أساسيات شهر رمضان لدى نجوم الزمن الجميل، وفي السطور التالية نسلط الضوء على سفرة نجوم الفن الجميل فى رمضان.

 

 

- سامية جمال.. "شامبانيا وحاجة ساقعة"

سامية جمال

كانت الفنانة الراحلة سامية جمال من عشاق "المطبخ" خلال شهر رمضان، فطبق السلطة والحاجة "الساقعة" من أساسيات سفرة رمضان، وكانت "الشامبانيا" من المشروبات الكحولية بعد الإفطار.

 

- ليلى مراد.. "حلويات رمضان"

ليلى مراد

كانت الفنانة ليلى مراد عاشقة للشهر الكريم،  وكان من عاداتها دعوة زملائها بعد الإفطار، لتناول حلويات رمضان الكنافة والقطائف، وتناول الشاى والحليب.

 

- نعيمة عاكف.. "السلطة الطبق الأهم لسفرة رمضان"

نعيمة عاكف 

يعتبر طبق السلطة من أكثر الأطباق التي كانت مهمة بالنسبة للفنانة الاستعراضية نعيمة عاكف، فخلال احد اللقاءات التلفزيونية أكدت أن سفرة رمضان لا تخلو من طبق السلطة الخضراء، كما أن طبق قمر الدين المفضل بين حلويات شهر الصيام.

 

- فاتن حمامة.. "أستاذة السحور قديمًا"

فاتن حمامة ويوسف وهبي

تعتبر وجبة السحور من الوجبات التي كانت تهتم بها الفنانة فاتن حمامة، فكانت من عاداتها دعوة أصدقائها على السحور وقضاء سهرة السحور معًا.

 

 

- شادية.. "الشوربة مقدسة على الفطار"

شادية 

تعد الشوربة من الأطباق الهامة والتي كانت محل اهتمام الفنانة شادية، خلال شهر رمضان، فمن عادتها ألا تخلو سفرة رمضان من شوربة الدجاج أو اللحوم والخضروات.

كما أن الفول المدمس من الأطباق المفضلة لدى الفنانة شادية، حيث كان الشريك الرسمى لوجبة السحور بالنسبة لها.

 

- مريم فخر الدين.. "طبق كنافة"

مريم فخر الدين

يعد طبق الكنافة من الأطباق الرئيسية للفنانة مريم فخر الدين، ففي الكثير من اللقاءات التلفزيونية أكدت أنها لا تتناولها سوى فى شهر رمضان.

 

- ماجدة.. "البامية الأقرب الى قلبها"

ماجدة

يعتبر طبق البامية، من الأطباق المفضلة للفنانة ماجدة الصباحى خلال شهر رمضان، حيث كانت الأفضل بالنسبة اليها، فضلًا عن طبق القطايف بالعسل.

شهر رمضان رمضان الإفطار ليلي مراد ماجدة الصباحي فاتن حمامة سامية جمال المشروبات الكحولية مريم فخر الدين الفنانة شادية

الأكثر قراءة

مصادر تكشف لـ«الدستور» تفاصيل مثيرة في واقعة سرقة ١٢ مليون جنيه

ماذا طلبت الهند من مصر للتخفيف من «كارثة كورونا»؟

الحماية المدنية بأسوان تسيطر على حريق بزراعات النخيل

شاب الموتوسيكل لـ«الدستور»: «كان نفسي أطلب من الريس شقة بس اتوترت»

الرئيس السيسي يوقع تعديل قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس

اتحاد الكرة يحدد موعد السوبر المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. محمد أبو هاشم

أيام الفرقان.. من بدر للعاشر من رمضان

محمود خليل

الموتى يحكمون الأحياء

عبد الرحيم طايع

أدهم العبودي.. المبدع الساحر

مدحت بشاى

طلبوا حراسًا لجثمانه فكانوا لقيامته شهودًا

صور

ليه بيصلي في البحر؟

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«انتخابات ديمقراطية».. لجنة حقوق الفلسطينيين تدعو مجلس الأمن للتدخل الفوري

إسرائيل: أى اتفاق سىء مع إيران سيؤدى لحرب.. وطائراتنا تصل لأى مكان

مقتل أكثر من 38 شخصًا فى احتفال يهودى بإسرائيل