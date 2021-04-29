أسرار وحكايات جديدة.. نجوم «دراما رمضان 2021» يتحدثون لـ«الدستور»
باقة مميزة من المسلسلات وفرتها قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الموسم الدرامى الرمضانى، بينها أعمال وطنية واجتماعية وكوميدية، إلى جانب دراما الإثارة والتشويق والأكشن، مع تجربة جديدة لأول مرة فى مصر، وهى مسلسلات الـ١٥ حلقة.
ويشهد الموسم الدرامى الرمضانى تعاونًا بين شركة «سينرجى»، عملاق الإنتاج الدرامى، مع عدد من الشركات الأخرى، فى تجرية فريدة من نوعها تسهم فى إثراء الساحة الدرامية وعودة الريادة المصرية من جديد.
«الدستور» تحدثت إلى عدد من أبطال دراما رمضان، وإلى نص الحوارات:
- محمد رمضان: «موسى» يجسد نضال الصعايدة ضد الإنجليز.. والملحمة الحقيقية لم تبدأ بعد
أمير كرارة: "غفران الغريب" نقطة تحول في مشواري الفني.. ونسل الأغراب ملحمة صعيدية
أحمد السقا: شخصية عساف الغريب من أصعب ما قدمت فى مشوارى
نجلاء بدر: كواليس «نسل الأغراب» قاسية.. و«بين السما والأرض» نسخة مصغرة للمجتمع
أحمد شاكر عبداللطيف: لبست شخصية الخائن محمد عويس.. والناس لن تكرهنى
هبة مجدى: مستمرة فى تصوير «موسى».. والأحداث المقبلة تظهر مفاجآت
يسرا: لا أنافس إلا نفسى.. والصراعات فى «حرب أهلية» أضعاف «خيانة عهد»
ياسر جلال: تعمدت عدم الظهور بعضلات.. ومشاهد «أكشن الحطابة» الأصعب
درة: حبى لنجيب محفوظ شجعنى على المشاركة فى «بين السما والأرض»
سمية الخشاب: راضية عن مساحة الدور في «موسى».. والمنافسة قوية في رمضان
هند صبرى: هجمة مرتدة «٣٠ فيلمًا فى ٣٠حلقة».. و«دينا أبوزيد» تشبهنى فى الوطنية
نيللى كريم: أنا تلميذة مطيعة.. ونجاح «بـ100 وش» لا يعنى تكرار التجربة
دينا فؤاد: عودة شريهان أسعدتني.. ياسمين عبد العزيز نجمة لا تتكرر وواثقة من نجاح «اللي مالوش كبير»
محمد محمود: تدربت شهرًا على أداء «طريف».. وأحلم بالوقوف أمام الفخرانى من 35 عاما
باهر دويدار: شخصيات «سيف» و«دينا» لها أصول حقيقية
مخرج «هجمة مرتدة»: جلسنا مع الأبطال الحقيقيين للعمل من أجل التحضير للشخصيات