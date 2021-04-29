أسرار وحكايات جديدة.. نجوم «دراما رمضان 2021» يتحدثون لـ«الدستور»

باقة مميزة من المسلسلات وفرتها قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الموسم الدرامى الرمضانى، بينها أعمال وطنية واجتماعية وكوميدية، إلى جانب دراما الإثارة والتشويق والأكشن، مع تجربة جديدة لأول مرة فى مصر، وهى مسلسلات الـ١٥ حلقة.

ويشهد الموسم الدرامى الرمضانى تعاونًا بين شركة «سينرجى»، عملاق الإنتاج الدرامى، مع عدد من الشركات الأخرى، فى تجرية فريدة من نوعها تسهم فى إثراء الساحة الدرامية وعودة الريادة المصرية من جديد.

«الدستور» تحدثت إلى عدد من أبطال دراما رمضان، وإلى نص الحوارات: