الخميس 29 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أسرار وحكايات جديدة.. نجوم «دراما رمضان 2021» يتحدثون لـ«الدستور»

دراما رمضان 2021
دراما رمضان 2021

باقة مميزة من المسلسلات وفرتها قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الموسم الدرامى الرمضانى، بينها أعمال وطنية واجتماعية وكوميدية، إلى جانب دراما الإثارة والتشويق والأكشن، مع تجربة جديدة لأول مرة فى مصر، وهى مسلسلات الـ١٥ حلقة.
ويشهد الموسم الدرامى الرمضانى تعاونًا بين شركة «سينرجى»، عملاق الإنتاج الدرامى، مع عدد من الشركات الأخرى، فى تجرية فريدة من نوعها تسهم فى إثراء الساحة الدرامية وعودة الريادة المصرية من جديد.
«الدستور» تحدثت إلى عدد من أبطال دراما رمضان، وإلى نص الحوارات:

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