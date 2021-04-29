الخميس 29 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الري» تشكل غرف عمليات لمواجهة التعديات وتوفير المياه خلال الإجازة وشم النسيم

أراضي زراعية
أراضي زراعية

رفعت وزارة الري والموارد المائية درجة الاستعداد خلال فترة الإجازات وأعياد شم النسيم، لتوفير المياه اللازمة للأراضي الزراعية ومتابعة منسوب المياه في كافة الترع والمصارف، وتشكيل غرف عمليات على مستوى إدارات الري والصرف بجميع المحافظات، متصلة بغرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة حالة الري والصرف على مدار الساعة.

كما شكلت وزارة الموارد المائية والري، غرفة عمليات مركزية ترتبط بالغرف الفرعية بالمحافظات لمواجهة أية تعديات على نهر النيل والمجاري المائية بكافة أنحاء الجمهورية خلال فترة الإجازة، والتصدي لها واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

من جانبه قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن أجهزة الوزارة ممثلة في مصلحة الري اتخذت العديد من الإجراءات حيث تم تشكيل غرف عمليات على مدار الساعة للمتابعة المستمرة على كافة المستويات للاطمئنان على ضمان وصول المياه إلى محطات مياه الشرب والحفاظ على المناسيب المطلوبة امام مآخذ المحطات خلال فترة الإجازة. 

وأكد عبد العاطى، إنه يتم التنسيق اللازم بين أجهزة الوزارة لضمان عدم حدوث أي ارتفاع في مناسيب المياه أو ازدحامات بالمجاري المائية، ومتابعة نهر النيل وفرعية على طول مجراه واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تعديات في حينه خلال فترة الإجازة بمختلف المحافظات المطلة على نهر النيل.

وشدد وزير الموارد المائية والري، على مواصلة الوزارة بجميع أجهزتها بذل المزيد من الجهد للتصدي إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتنفيذ جميع الإزالات بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة في شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة في الوحدات المحلية للحفاظ على منافع الري والصرف من التعديات والتصدي لها خلال الإجازة وأعياد الربيع وشم النسيم. 

يأتي ذلك فيما تتابع هيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والري، على مدار الساعة مع كافة غرف العمليات بأقاليم الصرف الستة،  التأكيد على جاهزية معدات الطوارئ وتواجد المهندسين والعمال، ومواجهة اية ازدحامات بالمصارف بأقاليم الصرف على مستوى الجمهورية، مع تواجد معدات الطوارئ بالقرب من تلك الأماكن تحسبا لأى طارئ مع عمل المناورة اللازمة حسب الموقف، وتوفير المياه اللازمة للأراضي خلال الفترة الحالية. 

الرى أعياد شم النسيم وزارة إدارة المياه أخبار المحافظات

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