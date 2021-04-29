عمدة نيويورك يعلن اعتزامه فتح الأنشطة التجارية بكامل طاقتها

أعلن بيل دي بلاسيو، عمدة مدينة نيويورك الأمريكية، اعتزامه إعادة فتح المحال التجارية والمكاتب والمسارح بشكل كامل بداية من شهر يوليو القادم.



وقال بلاسيو - في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلامية أمريكية حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - "بناء على التقدم الذي حققناه في هذه المدينة، يمكننا العودة للحياة الطبيعية بكامل طاقتنا".



وأضاف: "أقول كقائد لمدينة نيويورك نحن مستعدون للعودة وللعودة بقوة ونعلم أن جهود التطعيم ستكبر وستكبر، ونحن سنستمر في هذا العمل الجاد، لكنه من المدهش أن كل يوم نحن نهزم فيروس كورونا أكثر وأكثر".



وأشار عمدة المدينة إلى أن مراكز التلقيح تستقبل حاليا الأفراد دون تحديد موعد مسبق، كما ناشد الجميع بتلقي اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، قائلا "لدينا الكثير لعمله، أي شخص متفق مع ما أقوله ، ساعدنا من خلال تلقيك اللقاح إذا لم تكن تلقيته حتى الآن".



أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.



ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.



كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.