اليونان: تطعيم كل البالغين بلقاح كورونا بحلول 30 يونيو القادم

أعلن وزير الصحة اليوناني، فاسيليس كيكيلياس، أنه بحلول 30 يونيو القادم سيتمكن كل شخص بالغ مُقيم في اليونان يريد الحصول على تلقيح ضد فيروس كورونا من القيام بذلك.

وأوضح كيكيلياس، في تصريحات إذاعية اليوم الخميس، نقلتها صحيفة كاثمريني اليونانية على موقعها الإلكتروني، أن ما يقرب من 115 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 30 و 39 عاما حجزوا بالفعل للحصول على اللقاح، إلى جانب ما يقرب من 22 ألف شخص ممن تتراوح أعمارهم بين 40 و44 عاما، فيما تلقى بالفعل أكثر من 10 آلاف شخص في الفئة العمرية 30-39 أول جرعة من اللقاح.

وأضاف كيكيلياس، أنه يتم إجراء الاستعدادات لتلقيح الأشخاص الذين يعانون من مشاكل حركية في المنزل - على الأرجح بلقاح جونسون - والذي يتطلب جرعة واحدة فقط، كما أشار إلى أن الهدف هو الوصول إلى تلقيح 100 ألف شخص يوميا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية، وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.