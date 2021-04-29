1923 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا والأردن

سجلت وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا والأردن ما يقرب من 1923 إصابة و51 وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ليبيا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، الخميس، تسجيل 371 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 177 ألفا و72 حالة.

ونقلت بوابة الوسط الليبية عن المركز قوله إنه تم تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليبلغ إجمالي الوفيات 3023، بالإضافة إلي تسجيل 484 حالة شفاء ليبلغ مجموع حالات الشفاء 162 ألفا و672 حالة شفاء.

الأردن

فيما أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 1552 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (709,817) حالة.

وأفادت الصحة الأردنية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية- بتسجيل 47 وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 8801 حالة.

كما تم تسجيل 2732 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (680,907) حالة.