الخميس 29 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

السيسي لمواطن يركب موتوسيكل مع أسرته: حرام عليك خطر جدًا (فيديو)

جريدة الدستور

تصادف وجود أسرة مصرية تستقل دراجة بجانب سيارة داخلها الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك أثناء مروره بأحد شوارع مصر في منطقة مدينة نصر، ليبادرهم الرئيس بسؤال "رايحين فين؟"، فأجابه المواطن "أنهم ذاهبين إلى أخته".

ونصح الرئيس السيسي قائد الدراجة أن يرتدي الخوذة أثناء القيادة، كما سأله عن عمله، فأخبره بأنه يعمل "ديليفري".

وفي حديث بينهما، أوضح المواطن، أنه يعمل بالساعة بمبلغ 10 جنيهات، ويأخذ منها النصف فقط.

وسألهم الرئيس عن احتياجاتهم فشكره المواطن وأسرته، وطلب منهم أن ينتبهوا على الطفل الصغير الذي كان معهم حتى لا ينزلق من فوق الدراجة.

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