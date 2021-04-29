الخميس 29 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

شعر ومسرح وغناء امسيات التنمية الثقافية في رمضان

الإثنين.. حفل غنائي للفنان أحمد الحجار في برنامج التنمية الثقافية

أحمد الحجار
أحمد الحجار

يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، الإثنين المقبل، حفلاً للفنان أحمد الحجار ويتضمن مجموعة من أشهر أغاني الفنان الكبير منها عود ، لملمت خيوط الشمس، وصار العشق موالي.

وفي قصر الأمير طاز بحي الخليفة تعرض مسرحية عن العشاق، بالتعاون مع قطاع الإنتاج الثقافي إخراج هاني عفيفي، العرض مقتبس من كتاب " طوق الحمامة في الألفة والإيلاف " لابن حزم الأندلسي، وتمتزج نصوص طوق الحمامة مع أغنيات أم كلثوم ، في تآلف بين النصوص القديمة وموسيقي كوكب الشرق .

وتقام في بيت الشعر العربي (بيت الست وسيلة) خلف الجامع الأزهر، أمسية شعرية لمجموعة من الشعراء، وبمركز طلعت حرب الثقافي" بالسيدة نفيسة" تقام أمسية شعرية لمجموعة من الشعراء يديرها الشاعر أسامة سمير.

وفى الإسكندرية، يواصل فريق عالم موازى عرض الحكى والغناء (حلو زى عزيزة) تأليف محمد عبد القادر وإخراج محمد فاروق بمركز الحرية للإبداع، العرض يتناول مزج الحكايات التراثية الخيالية على لسان رواه تراثيون حقيقيون وذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي والفني الذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية خلال شهر رمضان مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك فى التاسعة من مساء الاثنين المقبل.

صندوق التنمية الثقافية أحمد الحجار عن العشاق حلو زي عزيزة أمسيات شعرية

الأكثر قراءة

ماذا طلبت الهند من مصر للتخفيف من «كارثة كورونا»؟

اتحاد الكرة يحدد موعد السوبر المصرى

الرئيس السيسى يهنئ المسيحيين المصريين بالخارج بعيد القيامة المجيد

الرئيس السيسي ينعى الأمير محمد بن طلال ممثل ملك الأردن

شمس حارقة وكتلة هوائية ساخنة.. تفاصيل الموجة الحارة التي بدأت اليوم

فقدان السمع وطفح جلدى.. أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. محمد أبو هاشم

أيام الفرقان.. من بدر للعاشر من رمضان

محمود خليل

الموتى يحكمون الأحياء

عبد الرحيم طايع

أدهم العبودي.. المبدع الساحر

مدحت بشاى

طلبوا حراسًا لجثمانه فكانوا لقيامته شهودًا

صور

ليه بيصلي في البحر؟

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (7).. أسرار التناخ.. ما هي نصوص الكتاب المُقدس اليهودي؟

فلسطين: قرار إخلاء «حمصة» اختبار حقيقي لمصداقية المجتمع الدولي

فلسطين تدعو أيرلندا للضغط على إسرائيل لعدم عرقلة الانتخابات في القدس