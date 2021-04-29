الإثنين.. حفل غنائي للفنان أحمد الحجار في برنامج التنمية الثقافية

شعر ومسرح وغناء امسيات التنمية الثقافية في رمضان

يقيم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، الإثنين المقبل، حفلاً للفنان أحمد الحجار ويتضمن مجموعة من أشهر أغاني الفنان الكبير منها عود ، لملمت خيوط الشمس، وصار العشق موالي.

وفي قصر الأمير طاز بحي الخليفة تعرض مسرحية عن العشاق، بالتعاون مع قطاع الإنتاج الثقافي إخراج هاني عفيفي، العرض مقتبس من كتاب " طوق الحمامة في الألفة والإيلاف " لابن حزم الأندلسي، وتمتزج نصوص طوق الحمامة مع أغنيات أم كلثوم ، في تآلف بين النصوص القديمة وموسيقي كوكب الشرق .

وتقام في بيت الشعر العربي (بيت الست وسيلة) خلف الجامع الأزهر، أمسية شعرية لمجموعة من الشعراء، وبمركز طلعت حرب الثقافي" بالسيدة نفيسة" تقام أمسية شعرية لمجموعة من الشعراء يديرها الشاعر أسامة سمير.

وفى الإسكندرية، يواصل فريق عالم موازى عرض الحكى والغناء (حلو زى عزيزة) تأليف محمد عبد القادر وإخراج محمد فاروق بمركز الحرية للإبداع، العرض يتناول مزج الحكايات التراثية الخيالية على لسان رواه تراثيون حقيقيون وذلك ضمن فعاليات البرنامج الثقافي والفني الذى ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية خلال شهر رمضان مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك فى التاسعة من مساء الاثنين المقبل.