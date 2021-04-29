رفع درجة الاستعداد بمستشفيات كفرالشيخ بمناسبة شم النسيم

قالت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، بإنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية بمحافظة كفر الشيخ في الفترة من 29 إبريل حتى 3 مايو المقبل، جاء ذلك في إطار الإستعداد لأعياد شم النسيم.

وأكدت أنه تم وقف جميع الإجازات خلال الفترة المذكورة، كما تم تشكيل غرف إدارة أزمات وفرق طوارئ بالمستشفيات، وتم إخلاء 30 % من أسرة المستشفيات في بعض التخصصات لحين انتهاء رفع درجة الاإستعداد والتأكد من زيادة عدد أطباء الطوارئ والاستقبال والعناية والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية.

كما توجهت وكيلة وزارة الصحة بكفر الشيخ، بالتهنئة لجموع المصريين بالتهنئة بأعياد شم النسيم داعية الله عز وجل أن يحفظ مصر قيادة وشعبا.