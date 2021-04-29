الخميس 29 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونان تسجل 2435 إصابة جديدة بكورونا و73 حالة وفاة

كورونا في اليونان
كورونا في اليونان

أعلنت السلطات الصحية اليونانية، تسجيل 2435 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.


وتشير البيانات إلى أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في اليونان إلى أكثر من 342 ألف إصابة مؤكدة، وفقا لما ذكرته صحيفة "كاثمريني" اليونانية في نسختها باللغة الإنجليزية، اليوم الخميس.


كما سجلت اليونان 73 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات منذ بداية الجائحة إلى 10 آلاف و315 حالة وفاة.

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