الخميس 29 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر تسجل 286 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات

كورونا في الجزائر
كورونا في الجزائر

أعلن الدكتور جمال فورار الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر، تسجيل 286 حالة إصابة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.


وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي : إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 121 ألفا و866 حالة، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 3 آلاف و244 حالة.


وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 84 ألفا و940 حالة، بعد شفاء 195 حالة خلال يوم واحد، موضحا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 22 مصابا في العناية المركزة.


وكانت أعلى حصيلة للإصابات بالكورونا في الجزائر بلغت 1133 حالة إصابة في يوم واحد، وتم تسجيلها في 24 نوفمبر الماضي.


يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس 2020 لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.


وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من منتصف الليل إلى 4 صباحا في 9 ولايات من بينها الجزائر العاصمة.

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