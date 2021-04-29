الخميس 29 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زاخاروفا: موسكو تدرس الوضع على الحدود القرغيزية الطاجيكية

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تدرس الوضع الراهن على الحدود القرغيزية الطاجيكية، حيث اندلعت اشتباكات بين قوات البلدين.


وقالت زاخاروفا للصحفيين، اليوم الخميس: "يمكن أن أقول إننا الآن ندرس الوضع".


وأفاد كل من حرس الحدود في قرغيزستان وطاجيكستان، الليلة الماضية، بنشوب خلاف على الحدود بعد محاولة ممثلي الجانب الطاجيكي تركيب كاميرات مراقبة على أعمدة الكهرباء، الأمر الذي عارضه الجانب القرغيزي.


وتصاعد التوتر الليلة الماضية وأدى تبادل لإطلاق النار إلى مقتل مواطن قرغيزي وإصابة 16 شخصًا آخرين بالإضافة إلى إصابة مواطنين اثنين من طاجيكستان بجروح خطيرة.

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