«الزراعة»: غرفة عمليات لمنع التعدي على الأراضي الزراعية خلال الإجازة

كلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إدارة حماية الأراضي بمنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال إجازة الأعياد المقررة من اليوم حتى الاثنين القادم.

أكد الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، أنه تم تشكيل غرف عمليات في المديريات والإدارات والجمعيات الزراعية وحماية الأراضي على مستوى الجمهورية لمنع التعديات على الأراضي الزراعية والمرور الميداني على الزمام؛ لاكتشاف التعدي فور حدوثه والإزالة في المهد وإعادة الأرض إلى الزراعة مرة اخري وعمل جميع الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق والنيابة العسكرية، وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية من التآكل.

الجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كان قد عقد اجتماعا أمس مع مدير مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات القصوى لمنع التعدي على الأراضي الزراعية وإزالة أي تعديات في مهداها بالتعاون مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة.

وكان الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة، قد أكد إن الأراضي الزراعية المصرية أمن قومي وخط أحمر والتعدي عليها ممنوع منعا باتا، لافتا إلى أن هناك آليات للإبلاغ عن التعديات على الأراضي الزراعية من خلال الخط الساخن 19561، أو من خلال الفاكس 33374364 وهو موجود على مدار الـ24 ساعة لاستقبال الشكاوى والبلاغات ويتم التعامل فورا.

وأضاف عيسي، أنه عندما ترد لنا الشكوى يتم التعامل معها فورا وإبلاغ وزارة الزراعة والمسئولين عن الحالة التي تم فيها التعدي والنزول فورا بصحبة الشرطة التي تؤمن والوحدة المحلية التي تدبر المعدات، وبعد الإزالة يتم عمل محاضر وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية فورا والتي تعد ردعا طبقا لقرار رئيس الوزراء 941 الذي صدر في شهر مارس الماضي.

وأكد أن التعديات على الأراضي الزراعية قلت بنسبة 98% نتيجة الردع القوي الذي تتخذه الدولة ضد المخالفين، مناشدا المواطنين بعدم التعدي على الأراضي الزراعية والحفاظ عليها حتى لا يعرض المواطن نفسه للإحالة للنيابة العسكرية والعقوبة.