الخميس 29 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس «المهندسين» بالإسكندرية يتفقد لجان اختبارات مسابقة القندس المصرية لتكنولوجيا المعلومات

اختبارات مسابقة القندس
اختبارات مسابقة القندس المصرية

تفقد الدكتور محمد هشام سعودي رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية، اليوم، لجان اختبارات مسابقة القندس المصرية لتكنولوجيا المعلومات المقامة داخل نادى المهندسين بسابا باشا.

وقال «سعودى» إن نادى المهندسين بالإسكندرية استضاف اختبارات لمسابقة القندس المصرية وينظمها وزارة الاتصالات و الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، موضحًا أن الطلاب المتميزين سيحصلون على منحة مجانية في البرمجة والتأهل للمشاركة في التصفيات النهائية للأولمبياد المصري للمعلوماتية لتشكيل الفريق المصرى الذى سيتأهل للمسابقة الدولية، وأن الباب مفتوح لاستقبال مزيد من المشاركين من أبناء المهندسين والمجتمع السكندرى حتى منتصف مايو المقبل.

اختبارات مسابقة القندس المصرية
اختبارات مسابقة القندس المصرية
اختبارات مسابقة القندس المصرية
اختبارات مسابقة القندس المصرية
اختبارات مسابقة القندس المصرية
اختبارات مسابقة القندس المصرية
اختبارات مسابقة القندس المصرية
اختبارات مسابقة القندس المصرية
اختبارات مسابقة القندس المصرية
اختبارات مسابقة القندس المصرية
القندس المصرية مسابقة تكنولوجيا المعلومات نادي المهندسين الطلاب

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