5 لقاءات للرئيس السيسي في الشارع.. ماذا قال للمواطنين وماذا طلبوا منه؟

«جابر الخواطر، داعم الغلابة، والرئيس الإنسان»، كل هذه ألقاب أطلقها البسطاء على الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أرست مواقفه مع المصريين البسطاء مبدأ واحدا وهو أن الإنسانية على رأس أولوياته منذ أن تولى سدة الحكم، حتى أصبح مصدر دعم للصغير قبل الكبير.

«الدستور» يرصد في التقرير التالي أبرز هذه المواقف، خاصة بعد لقائه اليوم العاملين في أحد المواقع، والاطمئنان على صحة الشباب.



• ارتداء الكمامة وشباب الموتوسيكل

حرص الرئيس السيسي أثناء تفقده اليوم الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور والكباري بمنطقة شرق القاهرة على الاطمئنان على صحة العاملين في المواقع المختلفة، والاستماع لآرائهم، مهنأهم بشهر رمضان المعظم، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وتوقف الرئيس ليتحدث مع مجموعة من المواطنين كانوا يستقلون دراجة بخارية تصادف تواجدهم أثناء مروره، حيث هنأهم بشهر رمضان واستمع إلى أحوالهم، كما شدد عليهم بضرورة الالتزام باجراءات الأمان حرصًا على سلامتهم.



• بائع الموز

بائع الموز

في مارس 2021، وأثناء مرور الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط موكبه رأي أحد بائعي الفاكهة في نهاية الخمسينات من عمره، أظهر الفيديو أن السيسي وقف ليطلب منه إحضار موز، ووقف يتحدث معه قرابة 15 دقيقة، حتى أفصح البائع له عن رغبته في العلاج من إلتهاب في الأعصاب، وعدم القدرة على ذلك، فأمر على الفور بعلاجه على نفقة الدولة.



• سيدة النعناع

سيدة النعناع

في مطلع يونيو 2020، أجرى السيسي حوارًا إنسانيا مع سيدتين في حي الأسمرات 3 بالمقطم وسأل عن حالهما وشؤونهما، لتقرر واحدة منهن دعوته لتناول كوب من الشاي بالنعناع، فرد عليها مطيبًا خاطرها: "على عيني والله ويشرفني والله العظيم".

• الشاب المصاب

الشاب المصاب

أثناء خروج الرئيس عبد الفتاح السيسي في جولة لتفقد عدد من المشروعات فى عدة مناطق بحي الأسمرات، تعرض شاب لحادث سير، الأمر الذي جعل الرئيس يتوقف بسيارته للاطمنئنان على صحته، والحديث معه حتى تأكد من عدم إصابته وأنه بصحة جيدة.

• السيدة المسنة

"عنينا ليكي"، كلمات رد بها الرئيس السيسي على إحدى المسنات والتي شكت له من أمراض القلب والسكر والكبد والضغط الدم، وأنها تحتاج إلى رعاية طبية، ورفض بعض المستشفيات قبول علاجها، ليأمر الرئيس على الفور جهات الاختصاص برعايتها صحيًا وفق أرقى البروتوكلات العلاجية، وذلك أثناء تفقده بعض المشروعات القومية.