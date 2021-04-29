الخميس 29 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم الإسكندرية» يعرض تسجيلي «سيناء بين التضحية والبناء»

مدير مديرية التربية
مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية

قال الدكتور محمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن تعليم الإسكندرية إحياء ذكرى عيد تحرير سيناء التاسع والثلاثين، بعمل فيلم تسجيلي بعنوان «سيناء بين التضحية والبناء» يستعرض معلومات عن الموقع الجغرافي والاستراتيجي لسيناء.
 

وأضاف أن الفيلم التسجيلي تضمن مقاطع فيديو لأبطالنا رجال القوات المسلحة البواسل في تحرير سيناء، والتضحية من أجل تراب الوطن ومشاهد عن جهود الدولة في تنمية سيناء الغالية، تلك الملحمة التي غيرت المفاهيم العسكرية على الصعيدين المحلي والعالمي وأثبتت براعة الجندي المصري بإصراره وعزيمته ومبادئه على عدم التفريط في ذرة تراب من أرض وطنه.


وأشار «سعد» إلى أن المفاوض المصري أثبت براعة تفاوضية في الحصول على حق وطنه كاملا، وبرز ذلك واضحًا في نجاح الجهود الدبلوماسية المصرية في استرداد طابا بالسلام القائم على الحق في التاسع عشر من مارس عام 1989، وسيظل عيد تحرير سيناء عيدًا  لكل المصريين تخليدًا لذكرى النصر وبرهانًا على بطولات وتضحيات العسكرية المصرية.
 

وأوضح أن إحياء تعليم الإسكندرية للمناسبات والأعياد القومية والوطنية يأتي في إطار دورها التربوي والتوعوي في توعية أبنائنا الطلاب بهذه الملاحم الخالدة.
 

وتفقد الدكتور محمد سعد محمد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أمس، سير امتحانات صفوف النقل لشهر أبريل للعام الدراسي ٢٠٢١/٢٠٢٠، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.
 

وقال الدكتور محمد سعد إنه أدى طلاب صفوف النقل الصف الرابع الابتدائي والصف الأول الإعدادي والصفين الأول والثاني الثانوي، امتحانات شهر أبريل بنظام الامتحانات المجمعة وباتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا.

كما أشار إلى أنه أدى طلاب الصفين الرابع الابتدائي والأول الإعدادي، الامتحان المجمع في المنهج الدراسي لشهر أبريل، وهو الامتحان الأخير في العام الدراسي الجاري ٢٠٢١/٢٠٢٠.

كما أكد أنه أدى طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان المجمع في مواد الكيمياء والفيزياء والأحياء. كما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان المجمع في مواد اللغة الأجنبية الثانية والفيزياء الشعبة العلمية، ومواد اللغة الأجنبية الثانية والجغرافيا الشعبة الأدبية.

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