تعرّف على ضحية رامز جلال في «رامز عقله طار».. الليلة

ينضم لضحايا الفنان رامز جلال في برنامجه "رامز عقله طار"، المُذاع عبر فضائية mbc مصر، الفنانة سمية الخشاب.

وكان ضحية رامز جلال في الحلقات الماضية الفنان أحمد سعد، ورمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، وحمو بيكا والراقصة لورديانا، ودينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، ودينا الشربيني، واللاعب السعودي فهد المول، والفنان محمد عبدالرحمن الشهير بتوتا، والفنان أحمد مالك، والفنان إسلام إبراهيم، والفنان السوري معتصم النهار، والفنانة ريم مصطفى، ومحمد هاني لاعب النادي الأهلي، والفنانة السعودية ريم عبدالله، والفنان كريم عفيفي نجم مسرح مصر.

البرنامج تم تصويره هذا العام في السعودية، برعاية الهيئة العامة للترفية، ومجموعة قنوات mbc، ويظهر رامز جلال متنكرًا إلى جوار الضحايا بلحية وشارب في زي رجل هندي.