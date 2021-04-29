صورة وتعليق| العشاء الرباني للفنان عادل نصيف حسب الطقس القبطي

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بذكرى خميس العهد.

وتعتبر صورة العشاء الرباني هى أشهر لقطة في كل الكنائس القبطية الأرثوذكسية؛ لأن الطقس القبطي يفيد وضع الأيقونة في صدر حجاب الهيكل من الأعلى، ما يعني أن كافة الأنظار ستعثر عليها طيلة القداس.

والأيقونة من أعمال الفنان العالمي المصري عادل نصيف، ورسمت بحسب الفن القبطي ويظهر فيها المسيح وحوله تلاميذه، أثناء تأسيس سر التناول الذي يعرف بطقس الافخارستيا.

يلاحظ أن الأيقوفة يظهر بها 11 تلميذًا فقط، وليس 12، والسبب في ذلك هو أن التلميذ الأخير يهوذا لم يشارك الحضور في تأسيس سر الافخارستيا لأنه تركهم وذهب إلى كهنة اليهود ليتفق معهم على تسليم المسيح مقابل 30 قطعة من الفضة.