الخميس 29 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

طاجيكستان تتهم جنود قرغيزيين بإطلاق النار على قوات حرس الحدود

قوات حرس الحدود
قوات حرس الحدود

اتهمت لجنة الدولة الطاجيكية للأمن القومي جنود قرغيزيين بإطلاق الرصاص على حرس الحدود في طاجيكستان.


وأضافت اللجنة، في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الخميس، أن جنود قيرغيزستان فتحوا النار على جنود من قوات حرس الحدود بجمهورية طاجيكستان، في قسم نقطة توزيع المياه في جولوفنايا، الواقعة في الروافد العليا لنهر إسفارا.


ولفت البيان إلى أن دوشنبه تقيم تصرفات الجانب القرغيزي على أنه انتهاك للاتفاقيات الثنائية مع طاجيكستان.


وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا لخرائط 1924-1927، وكذلك 1989، فإن هذه النقطة (نقطة توزيع المياه في جولوفني التي تسببت في النزاع) تنتمي بالكامل إلى جمهورية طاجيكستان، ومنذ عام 1968 تم استخدامها في الري وإمدادات المياه للمناطق الحدودية لجمهوريات طاجيكستان وقيرغيزستان وأوزبكستان.


وشهدت الحدود بين قيرغيزستان وطاجيكستان اشتباكات عنيفة بدأت منذ يوم الأربعاء وتصاعدت اليوم، وتخللها إطلاق نار بين الطرفين. وألقى الجانبان باللوم على بعضهما البعض في تصعيد التوترات.

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