الخميس 29 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

خيانة يهوذا بـ30 قطعة فضة

لماذا لم يشارك تلاميذ المسيح في سر الافخارستيا؟

خميس العهد
خميس العهد

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بذكرى خميس العهد.

وقال الأغنسطس إبراهيم نعيم إن تلاميذ المسيح الـ12 لم يشاركوا بأكملهم في حضور تأسيس المسيح لسر الافخارستيا، لافتًا إلى أن الذين شاركوا هم 11 فقط، لأن التلميذ الأخير يهوذا الاسخريوطي كان قد انصرف بعد عشاء عيد الفصح، ليتآمر معه كهنة اليهود ليسلم لهم المسيح مقابل 30 قطعة من الفضة.

والتلاميذ الذين شاركوا في حضور سر الافخارستيا هم:

• بُطْرُسُ (سِمْعَانُ بن يونا)

• أَنْدَرَاوُسُ أَخُوه بُطْرُسُ 

• يَعْقُوبُ بْنُ زَبْدِي

• يُوحَنَّا بْنُ زَبْدِي (الحبيب)

• فِيلُبُّسُ

• بَرْثُولَمَاوُسُ

• تُومَا

• مَتَّى الْعَشَّارُ

• يَعْقُوبُ بْنُ حَلْفَى

• لَبَّاوُسُ الْمُلَقَّبُ تَدَّاوُسَ

• سِمْعَانُ الْقَانَوِيُّ

الكنائس في اسبوع الالام ترتيبات أسبوع الآلام صلوات اسبوع الالام

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