الخميس 29 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعقيم النيابة الإدارية والمساجد في مطروح

حملات التعقيم والتطهير
حملات التعقيم والتطهير بمطروح

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح عن تطهير وتعقيم عدد من المساجد والنيابة الإدارية والسنترال ومكاتب البريد ومجمع المحاكم ضمن خطة المدينة؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية.

وأكد جاب الله على استمرار الجهود اليومية لأعمال التعقيم  للسيارات القادمة للمدينة والمصالح الحكومية والمواقف والأسواق ومحطة السكة الحديد؛ للقضاء على "كوفيد-19" طبقًا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأشار إلى رش المبيدات بسيارات الضباب بالأحياء والشوارع والعزب ومقالب القمامة بالفترة المسائية والتنسيق مع مديرية الصحة لتطهير وتعقيم منازل المخالطين والمصابين بفيروس كورونا.


جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم أماكن تجمعات المواطنين والأسواق والمصالح الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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مطروح فيروس كورونا تعقيم وتطهير مجلس الوزراء التنمية المحلية

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