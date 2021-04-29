الخميس 29 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

غسل الأرجل في الكنيسة.. مشهد تمثيلي لمحاكاة المسيح في خميس العهد

خميس العهد
خميس العهد

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم بذكرى خميس العهد.

ويقوم الكهنة الأرثوذكس في كل كنيسة حول العالم بعمل مشهد محاكاة لقيام المسيح بغسل أرجل تلاميذه فيقوم أحد الكهنة بربط إذار "لفافة" حول وسطه، بعد قراءة نصوص الإنجيل التي تروي قصة غسل أرجل التلاميذ، وبعد ذلك يقوم بالمرور على الشعب ليرشم ساقه بعلامة الصليب بالمياه المصلي عليها بدلاً من غسلها نظرا لكثرة عدد الحضور، وبالنسبة للسيدات يقوم الكاهن برسم الصليب على الجبهة واليد، بدلا من الساق.

وقال أحد رهبان أديرة وادي النطرون:"قديمًا كانت عادة الأديرة غسل أرجل الزوار، وهو ما حدث على سبيل المثال مع الشاب عازر يوسف عطا الذي أصبح فيما بعد البابا الأسبق كيرلس السادس.

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