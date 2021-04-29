«دمي فار في عروقي».. اعترافات سباك طعن شابًا عاكس شقيقته بالخليفة

استمعت نيابة الخلفية والمقطم اليوم الخميس، لأقوال السباك المتهم في واقعة إصابة عاطل بطعنة نافذة في البطن.

وقال المتهم إنه طعن المجني عليه بسبب قيامة بمعاكسة شقيقته وحاول التحرش بها، مستطردا: "كنت بدافع عنها، دمي فار في عروقي لما شوفته بيتحرش بأختي".

وأضاف المتهم: "المجني عليه رد عليا لأنني عاتبته على معاكسة شقيقتي، والتحرش بها، ومد يده وحاولي ضربي وسبني في شرفي أمام الجميع فدافعت عن نفسي وطعنته بسكين لإبعاده".

كان اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة تلقي إخطارا من قسم شرطة الخليفة يفيد بتلقي إشارة من مستشفى المنيل الجامعي باستقبالها المجنى عليه، مصاب بجرح طعني نافذ بالبطن، وبانتقال قسم شرطة الخليفة والفحص وسؤال المصاب تبين حدوث مشادة كلامية بينه وبين أحد جيرانه سباك.

وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث لضبط المتهم، وبإعداد الأكمنة تم ضبطه، وبتفتيشه عثر بحيازته سكين مستخدم في الواقعة، وبمواجهته أمام رجال المباحث اعترف بارتكابه الواقعة لقيام المجني عليه بمعاكسة شقيقته، تحرر المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية.