ضبط مواد غذائية فاسدة في مصانع غير مُرخصة بكفر الزيات

مكافحة الغش التجارى

شنت مديرية تموين الغربية بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، عدة حملات تفتيشية مكثفة بدائرة إدارة مركز ومدينة كفر الزيات، تنفيذًا لتعليمات وزير التموين، ومحافظ الغربية، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري.

ونجحت الحملة في ضبط المسؤل عن أحد مخازن بيع المواد الغذائية بالجملة بناحية مدينة كفر الزيات، وذلك لمزاولة النشاط بدون ترخيص من الجهات المختصة وكذا حيازة وعرض للبيع كمية من المواد الغذائية المجهولة المصدر والمعباءة في مصانع غير مرخصة (بير سلم) وغير مطابقة للمواصفات القياسية، حيث تم ضبط عدد ٨٥٦٠ عبوة مواد غذائية عبارة عن(خل طعام - ملح طعام - عصير أطفال) بإجمالي وزن ٣ طن، تم التحفظ على هذه الكمية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم تحرير عدد ٦ محاضر جنحة ما بين عدم إعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم حمل شهادة صحية، وبالنسبة للمخابز البلدية، وتم تحرير ٢ مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار عجز 9-10 جرامات للرغيف للمخابز البلدية بمركز كفر الزيات. وجار إتخاذ الإجراءات القانونية.

ونجحت مديرية التموين في ضبط كافيه شهير بطنطا، بحيازته 500 كرتونة تورتة ومولتون كيك، منتهية الصلاحية، وتم تحرير محضر رقم 12093 جنح ثان طنطا، كما نجحت الحملة في ضبط مخزن مواد غذائية بحى أول طنطا، وتم ضبط 220 عبوة برجر ودواجن زنة 1كجم منتهية الصلاحية تم تحرير محضر رقم 6523 جنح أول طنطا.

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