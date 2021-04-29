العثور على جثة رضيعة بين سيارتين في طنطا

عثر أهالي منطقة علي مبارك بمدينة طنطا على جثة رضيعة بين سيارتين لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصول الأجهزة الأمنية، وتم إبلاغ النيابة للبدء في التحقيقات.



كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من العميد ذكريا حجازي مامور قسم أول طنطا يفيد ببلاغ من شرطة النجدة بالعثور على جثة مولودة لفظت أنفاسها الأخيرة.

وانتقل على الفور الرائد يوسف الجندي رئيس مباحث أول طنطا وبالمعاينة تبين أن الطفلة غير مكتملة النمو ووضعت بين سيارتين وبإخطار النيابة العامة قررت باستخراج تصربح دفن لها.