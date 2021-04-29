الخميس 29 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

العثور على جثة رضيعة بين سيارتين في طنطا

جثة رضيعة
جثة رضيعة

عثر أهالي منطقة علي مبارك بمدينة طنطا على جثة رضيعة بين سيارتين لفظت أنفاسها الأخيرة فور وصول الأجهزة الأمنية، وتم إبلاغ النيابة للبدء في التحقيقات.


كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من العميد ذكريا حجازي مامور قسم أول طنطا يفيد ببلاغ من شرطة النجدة بالعثور على جثة مولودة لفظت أنفاسها الأخيرة.

وانتقل على الفور الرائد يوسف الجندي رئيس مباحث أول طنطا وبالمعاينة تبين أن الطفلة غير مكتملة النمو ووضعت بين سيارتين وبإخطار النيابة العامة قررت باستخراج تصربح دفن لها.

مولودة غير مكتمله مديرية أمن الغربية اللواء هانى مدحت مولودة غير مكتمله بين سيارتين

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يحدد موعد السوبر المصرى

ماذا طلبت الهند من مصر للتخفيف من «كارثة كورونا»؟

«الاختيار2» في الصدارة.. ماذا يشاهدون المصريون في رمضان 2021؟

شمس حارقة وكتلة هوائية ساخنة.. تفاصيل الموجة الحارة التي بدأت اليوم

«قائمة بالأسعار».. بائعو الفسيخ: «رزقنا طول السنة»

«ضغط لا يتوقف».. جدول مباريات الأهلي المتبقية في الدوري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د. محمد أبو هاشم

أيام الفرقان.. من بدر للعاشر من رمضان

محمود خليل

الموتى يحكمون الأحياء

عبد الرحيم طايع

أدهم العبودي.. المبدع الساحر

مدحت بشاى

طلبوا حراسًا لجثمانه فكانوا لقيامته شهودًا

صور

ليه بيصلي في البحر؟

صلوات البصخة المقدسة في 10 صور من كنائس الدلتا للكاثوليك

رحيل أشهر معلمة للصناعات والمشغولات اليدوية بجمعية التنمية في بلاط (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (7).. أسرار التناخ.. ما هي نصوص الكتاب المُقدس اليهودي؟

فلسطين: قرار إخلاء «حمصة» اختبار حقيقي لمصداقية المجتمع الدولي

فلسطين تدعو أيرلندا للضغط على إسرائيل لعدم عرقلة الانتخابات في القدس